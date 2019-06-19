【逃犯條例】插畫家、高登、網民二創MV 為失落的抗爭畫面配樂

音樂人未必會為政治事件發聲，網民只能從作品中對號入座，尋找感同身受的段落。回望這些畫面和歌詞，種種犧牲和血汗，是我們香港需要走下去的原因。 以下是插畫家黎特，高登巴打及一眾有心網民，為這個失落城市配上的歌曲。

Supper Moment - 《無盡》 (反送中遊行 2019 /No China Extradition)

來提步 壯闊跑道 合十雙手去禱告 人生夢一場革命至蒼老 Supper Moment - 無盡

自2014年反國教的運動，以一班學生帶頭的抗爭，大台多次播放來 Supper Moment 〈 無盡 〉，令這首歌不經意成為了新一代的抗爭歌曲，影響力直迫〈 海闊天空 〉。雖然 Supper Moment 鮮有為政治事件作表態，但從他們的作品〈 機械人 〉、〈一樣不一樣〉、〈不要死在崇拜〉裡當中，亦有一種反建制、反思想控制的意識。〈 無盡 〉的開頭 「夢想於漆黑裡，仍然鏗鏘仍然大聲高唱」，在絕望的困境下，彷彿再次燃起了希望。

W.T.F.H.K. 反送中 Anti Extradition Bill Edition

Say What The Fuck! 你出黎同我對質 LMF - WTF

今年是 LMF 二十週年，早前他們找來十位當代 與 OG rapper，延續舊作〈 WTF 〉，表達 16 年後，大家對現今香港的不滿。幾個月前寫的歌詞，又成了預言，其實重聽十多年前 LMF 的歌，仍然講中心聲的原因，是因為社會跟本沒有好過，只有越來越壞。二創 mv 當中，有向梁天琦致敬的情節，距離他出獄最少還有四年時間，未知到時的香港會壞到怎樣的程度？

同場加映，梁天琦於紀錄片《 地厚天高 》中演唱 Beyond 〈 十八 〉：

LMF XXYEAR - W.T.F.H.K. ： LMF 20週年 全明星rappers鬧醒香港

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

周國賢 凡夫的樂章 Music Video ( 612香港版 ）

孩子捉緊理想 未會萬世景仰 沿途未會獲獎 周國賢 - 凡夫的樂章

〈 凡夫的樂章 〉出自周國賢早前推出了新專輯 《 仲間 》，以伙伴作為主題，是由他一班兄弟去完成的專輯；議員在6月9號的遊行後，對各位在場的示威人士，都稱呼為「手足」，大家為著同一個信念，共同進退，互相照應，希望可以完成一件「大事」。

身為爸爸的周國賢，經常會推出關於孩子及年青人的作品，在〈 年輕人們 〉中填詞人林若寧寫下的「妥協或抗爭怎挑選，記住要用你的方法去生存」是大人給予年輕人最好的說話，尤其在這個只有年輕人抗爭的時代。「沖擊下拒絕變賣理想買個保障」

〈 凡夫的樂章 〉沒有〈 年輕人們 〉般陽光燦爛，在看不見太陽的環境，在不被嘉許的情況，孩子在無故受傷的情況下，仍然捉緊著夢想，這樣的歌詞又成為了一個對612的預言。

〈 鬼才 〉之達成（一）- 周國賢與 ANWIYCTI 的「仲間」情

〈 鬼才 〉之達成（二） - 膠造的獎盃與制度的批判

悼念。（背景歌曲：《家明》）

全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，no extradition to China 在金鐘墮樓身亡的示威者

由插畫家 黎特 為悼念在金鐘墮樓身亡的示威人士而製作的mv。謝安琪的〈 家明 〉收錄於 2014 年 9月29日推出的專輯《 Kontinue 》，在雨傘運動期間已被製作成二創mv，五年後，當年的年輕人很多都已經成為了大人，再有新一批年輕人上場時，卻不幸失去了一位戰友。

〈 家明 〉一詞最初是來自 TVB 劇集《 天與地 》，家明與樂隊隊友前往天山舉行的音樂節途中，不幸被暴風雪圍困凍死，隊友在他死後，吃了他屍體的肉，得以存活下來，這幕亦象徵他們已經把人性及理想，通通吃掉，成為一個冷血的「大人」，只有死去的家明，永遠保持著純真，永遠緊抱著夢想。

希望他的遺志沒有被忘記！

留低哪種意義 就看世間怎記載 謝安琪 - 家明

高登音樂台群星 - 同步送中 ( 原曲:同步過冬 )

明日送中 不需理會元兇 一聲即可交送 高登音樂台群星 - 同步送中

雖然風向已經吹向連登，但高登巴打仍然堅守著他們的專長「二次創作」，令高登音樂台再次活躍起來，每次民生及社會熱話，都以極快的速度製作新歌。近期高登佛教版「 Sing Hallelujah to the lord 」破壞力達原子彈級數，難怪有人向災後心理輔導員，表示出現幻聽，無時無刻都聽到有人唱 「 Sing Hallelujah to the lord 」。

聖詩反惡法知多啲 — 唱 Hallelujah 召喚耶穌的「 那首歌 」！