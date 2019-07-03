粉紅 A 本土歌〈香港香港〉遙望對岸 守望香港

1997 年組成的香港 synth pop 樂團粉紅 A ，於 2017 年 Clockenflap 的舞台獻上新歌〈 香港香港 〉，當日對着燦爛的維港演出，如此美好；而在六月初上載的 mv 版本，只見公路上的車輛不停前進倒退，又有甚麼含意?

歌詞:

北角 再到上環

無論去哪裏

我內裏有種渴望



有說話我要去講

我會說

香港

還未到對岸

船上再跌盪

再去走一趟

大會堂

昔日海港

怎可會被困於一角 太寂寞

決定最終相信直覺

望上天

雲層沒有形狀

期待盼望

似轉空檔

望上天

雲層沒有形狀

旗在飄盪

看見它升降

我會說

香港

還未到對岸

隨時受到踫撞

你我要抵抗

潮汐海浪

驟雨輕輕的降

別停別退後別回望

這個六月，北角至上環的風貌，確實成為了許多香港人畢生銘記的畫面，縱然「 還未到對岸 」，但「 沒有形狀 」的「 雲層 」如水一般生生不息，在這個海港上長存。粉紅 A 的成員長期分隔異地，但對這個地方依舊充滿熱愛和期盼：「 別停別退後別回望 」，粉紅 A 原來經已走了 22 年，此時此刻，和這個地方的關連又更深遠。

看到〈香港香港〉 mv 中的車輛不停前進倒退，有甚麼含意?

粉紅 A : 我哋介紹呢首歌時亦有講，香港就好似一架入咗 N 波嘅車，甚至 R 波咁，其實就係呼應返香港近年嘅情況，所以製作 mv 時就有咁嘅概念。至於 mv 中睇落好似條路行極都只能寸進，不過又可以睇開啲，睇到最後就會明白。 ( 笑 )

很多在歌詞上提及的東西，最近都應驗了。你們對近日發生的事情有甚麼說話想分享一下？

Rodney（結他丶鍵琴手）: 唔好輕易放棄，不要變得麻木。

團結係最大力量，我們對香港嘅年輕人充滿希望，香港人加油 💪🏼