多啦A夢搞鬼喇叭 - 家有一胖虎 聽歌好辛苦？

聽歌，會用藍牙喇叭；看漫畫，大家都總會看過多啦A夢（ 叮噹 ），那兩樣東西有關係？有！日本 Taito 推出了胖虎（ 技安 ）喇叭，雖然沒有藍牙只是入乾電池，但最厲害是這個喇叭可以將任何歌變成「 胖虎 mode 」，將你的耳膜震壞！很好笑的！

看多啦A夢（ 叮噹 ）漫畫，胖虎唱歌是這樣的：

看動畫，是這樣：

那自己想看「 live 」呢？可以這樣：

這個胖虎喇叭，形狀造成了胖虎站在故事中的招牌公園大水管上，「 正常 mode 」的音質也不俗（ 看看它的價錢會明 ），而內裡有一個音效 effect，按下站在水管上的胖虎時，播出的音樂即時重 reverb 及 distortion（ 笑 ），一如胖虎唱歌時，讓大家震壞耳膜的警世之音！

Anyway，網民用作示範的原曲，是這首：

林林種種七月騷 鄭重同你逐場數 下下迫爆場 台上把樂響！

新世紀福音戰士片尾〈 Fly Me to the Moon 〉你記得所有版本嗎？

【 訪談 】Noisy Charlie〈 失眠 〉- 如果不睡覺社會會變得瘋狂