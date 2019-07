要聽：紐西蘭 「 Goth-Pop 」女唱作歌手 So Below

在 Google 中打上「 So Below 」一字,會先看到 2014 年有關尋找賢者之石( Philosopher's stone )的驚慄電影《 As Above, So Below 》( 港譯:忐忑 ),這套電影給大家不寒而慄的感覺... 除了這個搜尋結果,就是看到了 So Below 在 SoundCloud 中的作品連結了。

So Below,其實是一位紐西蘭女歌手 Madeline North 的別名,起初又是因為 Garage Band 這個蘋果 App 讓她自由的創作,之後將這些 Demo 給了她朋友聽,作品就這樣誕生了。

她在 2016 年於這個播放網站上載了第一首單曲〈 Drift 〉,幾個月內得到了接近 10 萬人收聽,不久後也推出了《 So Below 》EP,收錄了〈 Drift 〉外、〈 Sleep 〉、金〈 Luna 〉和〈 Far 〉。2017 年再出了三首全新單曲〈 Hard 〉、〈 Ruin 〉和〈 Close 〉,後兩者也拍攝了 MV,〈 Hard 〉一曲則是與曾和 Justin Bieber 合作過的 Leroy Clampitt 及 Naked and Famous 成員 Aaron Short 共同製作的。

大家可以感受到 mv 中很 atmospheric 格調,其中〈 Ruin 〉內那種重疊/重覆出現的畫面,更有種 David Lynch 的迷幻風格,Madeline North 真的好像在第五度空間走出來呢。2018 年也正式再推出第二張 EP《 II EP 》,也收錄了〈 Visions 〉一曲。

在去年接受《 Earmilk 》訪問時,Madeline North 說自己的作品可以算是「 dark electro pop 」,但她當初是故意在 Soundcloud 上說自己的音樂是「 goth-pop 」,「 我只是想開個玩笑罷了。」她說。對於她歌曲中那一種神秘憂怨氛圍,Madeline 說 Radiohead 是她的啟蒙:「我真的很喜歡他們,那首〈 Codex 〉我是不停 loop 的!當然,我也想寫一些代表自己的音樂,這一定沒錯的。」

兩張 EP 過後那對於自己的處女專輯呢?她自言 2018 年只是起點:「 新一年我希望推出到專輯和出外演出,我相信我的風格不會有太大改變,但我要有更大自信呢。我已經對自己更加有信心了。」Madeline 也透露了自己仍是「 打工仔 」一名,她說:「 暫時音樂未能替我交電費水費呢,當然我希望遲些可以吧。」首作〈 Drift 〉一曲得到不少迴響,也令 Madeline 感到驚喜:「 我原以為最多是我媽媽會去聽一下,想不到得到這麼多人支持!」

到 2019 年,So Below 繼續為專輯作準備,現在大家可以再聽到工首她的新作:〈 Drive 〉、〈 Bone 〉和〈 Us 〉,都是一樣有濃烈 synthpop、dark-pop 感覺,那一份氛圍,很適合在夜晚駕車、坐車、在床上發呆的時候聽。

So Below 也將美國 electronic pop樂隊 MUNA 的歌曲〈 Crying on the Bathroom Floor 〉翻唱一次,大家可以慢慢感受一下 So Below 的 goth-pop 曲風。

