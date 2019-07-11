【衝衝仔福利】 周華欣怪奇睡房主題演出，衝過兔守衛就免費！

知道近期大家都累了，沒心情睇看演出 ， 音樂人 周華欣 下星期開show，決定回饋各位「衝衝仔」，衝過門口兔守衛就可以免費入場。曲風和唱腔出名趣怪的 周華欣 ，在油塘幫大家打一打氣。

周華欣 早前發布了與「逃犯條例修訂」相關的新作〈 自由西 〉：

扭耳仔：這場演出的主題是《 My dangerous bedroom 》內裡有什麼會發生？

周華欣 ： 這場演出叫《 My dangerous bedroom 》其實就是講我自己的房間有多危險，所以整個場地都會有好多危險的奇怪人，例如兔兔、ET、魔女、樹人 ~

周華欣 ： 音樂方面，我想 acoustic 一些，但又想得意些，所以用了型號 casio PT88 的玩具琴，全部樂隊成員加上我，都「玩水」並用來做樂器。

周華欣 Linda Chow — 黑色的肺 ：食欣欣杯去戒煙吧！

參加當晚演出的樂迷，需要有特別的衣著「裝備」嗎？

沒有 dresscode 啊！到時大家入來我間房，其實我所有野都覺得危險架啦！不過如果有人想嚇我，就cosplay來囉～

周華欣 ： 另外，無錢買票的小朋友，可以衝入來，只要不給兔兔守衛捉到就可以入場，兔兔也是保安人員。

這是給「衝衝仔」的優惠？

周華欣 ： Exactly ！

兔守衛現身音樂會的宣傳片：

演出詳情：

Linda Chow 周華欣【My dangerous bedroom】 音樂會

7月18日 (四) 20:00

地點：TTN

暖場嘉賓：陳嘉