加州數搖樂團 Covet 超嘆 Acoustics 出爐

這個月尾在 TTN 壓軸登場的 CHON ，相信各位朋友經已準備好入場朝聖( 未買飛就快! )，而同樣來自加州、和 CHON 、 Polyphia 非常「 老友 」，經常合作的數搖樂團 Covet ，又是不是你杯茶?

Covet 在2014年組成，由實力派女結他手 Yvette Young 領軍，還有 bass 手 David Adamiak 和現任鼓手 Forrest Rice (上兩任為 Ben Wallace - Ailsworth 和 Keith Grimshaw )。自幼學習鋼琴和小提琴的 Yvette ，在組成 Covet 前經已上載不少自家製 acoustics 作品，而組成 Covet 後推出的個人 acoustics EP ，當中揉合了 classical 與 math rock 的曲風，令人着迷。

現在的 Covet ，除了能看到 Yvette 獨特的演奏技術，還有 David 充滿 groovy 的襯托，以及 Forrest 標誌性的 high cymbal 和招牌笑容。以 adventure rock 自稱的他們，創作出一首首時而輕快，時而緊湊，確實如歷奇一樣的樂曲( Forrest 哥的 touching 無得彈)。看看他們這個 mv ，便會馬上進入這三個老友建構的快樂世界。

他們剛剛開始國內巡演，而起飛前特別送上了三首 acoustic 「 禮物 」，包括重製大家熟悉的〈 shibuya 〉和〈 glimmer 〉，以及新錄製的〈 predawn 〉，在原有和諧的旋律上，配合原始的音質，加入鋼琴、小提琴、風鈴，就如 Yvette 畫筆下，穿過烏雲的那束光般，用一曲時間，好好放鬆自己。

Yvette Young喜愛繪畫，經常為音樂作品作不同美術設計。圖為這個月 Covet 美國巡演的海報。( 圖片來源: Covet's Facbook )

上年舉行巡演的「 癲佬 」 djent 團 Polyphia ，便找來 Covet 一起「 走 tou 」，美國、英國和日本樂迷看得相當盡興，而他們的新專輯《 New Levels New Devils 》亦有 Yvette 為他們作featuring 的作品; 而即將蒞臨香港的 CHON ，結他手 Mario 亦曾和 Covet 合奏一曲〈 sea dragon 〉。眼見這兩班老友都有在亞洲巡演，不知 Covet 甚麼時候又會來香港演出呢?