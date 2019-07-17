兄弟各自義 rap！8 月「 開花音樂祭 」香港 hip hop 界遍地開花

香港地，音樂也是一種武器，不是要「 暴力乜乜乜 」，只不過是要用樂聲直入大家耳膜，繼而成為腦中一個概念、一個想法、一個畫面。 有 20 個本地 hip hop 音樂單位及音樂人將於 8 月於 TTN（ This Town Needs ）舉辦一次「 開花音樂祭 」的 hip hop 義演音樂會，更扣連香港現時最重要之一的核心價值：「 無大台、不分化、不割蓆 」的理念，讓香港 hip hop、香港人和香港爭取公義的聲音遍地開花！

今次的義演有著同一個信念：「 1993 年，一首〈 自由花 〉記下 1989 年那年那夕：『 無論雨怎麼打，自由仍是會開花 』。」

30 年後，香港又一次處在陰霾之下，更是更貼身更不可逃避，但就令香港人發展出群眾合作，不用領袖帶路下也可發聲的「 抗爭進化 」；8 月舉行的「 開花音樂祭 」也是以此理念萌牙：「 不公義令抑鬱氣息瀰漫延展，足以讓人絕處輕生。作為表演者，一眾香港地下說唱歌手與音樂人希望透過音樂為香港出一分力，切記：絕處可以逢生，失望不能絕望。 」

一眾 rapper 與音樂人呼應 6 月以來「 無大台、不分化、不割蓆 」的理念，在非常時期放低個人恩怨情仇，不計酬勞，義務出演是次音樂會之餘，同時無償協助策劃、文宣、設計、聯絡等工作，期望在音樂圈中延續社會的遍地開花。

同時，所有表演者均無酬演出，所有門票收益扣除成本後將全數撥捐予「 傳真社 」及「 星火同盟 」，幫助抗爭者的支援上。

這一次義演在 TTN（ This Town Needs ）只收取場地成本價下得到支持，令音樂會籌辦開支大降，提高募捐成效。換言之，更多人來看表演，我們就能募集更多捐款。

若大家有感不勝負荷，不妨在這晚讓自己浸沒在節拍與旋律之中，齊來「 Chill返晚 」，回氣後再努力。願你繼續相信，在逆境處，希望繼續滋長，自由仍是會開花。常言開花結果，但在嚴峻的環境下，不論會否結果、不論結果如何，大家互相支持，也繼續堅持。

第一輪演出陣容，有 Luna Is A Bep、Matt Force、Keni Lee 等等，到時和大家遍地開花！

BLOOM Festival HK 開花音樂祭

8 月 16 日（星期五，下午三時開始）

Hidden Agenda: This Town Needs

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