學道五年 招魂樂隊主音 解構破墓後果/子孫行不義會有報應？

每個世界都有秩序，但不能只有黑秩序。研習六壬派術藝五年的招魂樂隊主音 Tomy ，亦將東方陰邪之氣及宗教元素加入創作。 有鑑於近日人間比陰間更恐怖，對子孫的憤怒更波及了先人，對於不義的子孫，能否如創作世界般，善有善報，惡有惡報？

扭耳仔早前與 Evocation HK 招魂 進行了深度專訪：

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如果一般人去毀壞一個墳墓會有什麼後果？

Tomy ： 其實破墳者，最驚都係比鬼復仇，如果破墳者，本身是法科師父，或認識法科師父，那麼就不用擔心靈界上嘅問題，但破墳者選擇在今世破墳，騷擾敵人祖先靈位，定必前世今生和被破墳者的世世代代結下孽債，但俗語有話，禍不及妻兒，破壞墳墓也是刑事罪行。

如果要破人風水地，定必去聘請法科師傅或降頭師。

招魂樂隊主音 Tomy ，研習了六壬派術藝五年，自覺人比鬼更可怕。 ( 攝影： Moment Hung )

強權 封閉腦袋 強國 黑暗無光 前途絕路 踏上陰司路 招魂樂團 - 天靈靈 地靈靈

如果子孫籍著風水墓地的運勢行不義，會否有壞影響？一般人又點樣抵擋？

Tomy ： 會 (有壞影響) 但未必現眼報，可能下世。一般人沒有法也不懂風水，好難擋！

一般人在新界鄉郊及圍村，路過墓碑及神主牌時，如何避免招惹靈體？

Tomy ： 一般人，不是去騷擾墓碑，應該不會被靈界朋友騷擾的，如果要路過墓碑，一般人求安心可以佩戴泰國佛牌和已經開光的六壬符。

* 風水玄學並非精密科學，以上內容只供參考。

筆者希望大家未等到壞人落地獄之前，好好保護自己，免受惡勢力及邪靈侵害，最後送上招魂樂隊作品《 浮生 》，願你在亂世中享有一刻心靈的安慰。