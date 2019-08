8 月 - 香港各路音樂騷 keep on going 撐自由樂迷

勇氣,大家一直 keep 住有,Show 當然在 8 月也 keep 住有!

Seasons For Change - Petals Of Tomorrow CD Release Show —— 8 月 3 日,KITEC Music Zone

睽違三年, 繼2016年發佈首張EP《 Timeless Collective 》, 本地另類搖滾樂團 Seasons for Change 迎來全新專輯《 Petals of Tomorrow 》, 並鐵定於8月3日於九展 Music Zone 舉辦「 CD Release Show 」, 讓一眾樂迷現場感受 Seasons for Change 更趨成熟卻不失實驗風格的獨特音樂!

Seasons for Change - Erased:經歷可以令我們反思

Rhys Lewis live in Hong Kong at Terrible Baby —— 8 月 3 日,Terrible Baby

被形容為天才的 Rhys Lewis,這位倫敦唱作人從 13 歲開始彈吉他,一直對音樂充滿熱情,但直到他加入他兄弟的樂隊才開始唱歌。 他們將以「 Rhys Lewis and The Relics 」的名義演出,但他還是發展了個人唱作生涯,並發行了他在 Decca 唱片公司旗下的第一首單曲《 Waking Up Without You 》。

識你佳六周年呈獻:《莫欺少年熊》拍謝少年 + 體熊專科 ---- 8 月 10 日,TTN

識你佳在動盪之時為香港人送上台灣的聲援,包括台語搖滾樂團拍謝少年以及後搖器樂樂團體熊專科。前者以本土語言激仰唱下成長的風浪和對家鄉的熱愛與關懷 ; 後者以澎湃緊湊的旋律展現純器樂不斷突破自我的力量。同樣面對無可避免的壓迫,便讓歌在兩岸築起堅強和希望。

Andy is Typing "One-man Live" - Break The Stage —— 8 月 10 日,MOM Livehouse

Andy is Typing 是 2016 年初香港另類搖滾樂隊,由 Jky( 歌手/吉他手 ),Andy( 貝斯手 ),Manping( 首席吉他手 )和Kelvin( 鼓 )組成。

樂隊目前的單曲有《 Take A Break 》、《 3:1 》和《 Seoul Pretty 》,可以在 Breaker,Apple Music 和 Spotify 等多個數字平台上使用。 生活中的起起落落都融入了我們的靈魂和思想,轉化為我們音樂的悲歡離合。 隨著他們的故事寫下來,生活還在繼續。 因此,他們鍵入,並將繼續打字。

New Romantic City W/ Pictured Resort, Science Noodles, Meovv —— 8 月 11 日,Terrible Baby

新浪漫都市,我們活在真象和假象互換的世界之中,我們活在進行加速的社會之中,我們活在泡沬幻影的浪漫之中。在舊有歷史即將重新上演、所有事情昭然若揭之際,都市的音樂仍能為您服務,不管是好抑或壞。

三支樂隊,三個小時,我們依然能夠玩一晚。

從沉溺中結疤再發芽,本地少女動畫師借 MV 與崩潰時代對話自癒

Post Wave Presents: Great Good Fine Ok Live in Hong Kong 2019 —— 8 月 12 日,MOM Livehouse

來自美國 Brooklyn 的 synthpop 雙人組 Great Good Fine OK 新巡演「 GGFOUR TOUR 」開催!Jon Sandler 的極致假聲與 Luke Moellman 創造的後太空時代感的樂音,構成了他們獨特的「 復古未來主義 」( retro-futuristic )風格的作品。 2013 年成立後,就陸續發行 EP《 Body Diamond 》、《 2M2H 》,獲得佳績,並同時在 SXSW 等演出現場嶄露頭角。在過去的四年,GGFO 從未停止前進的步伐。無論是與 Smallpools、Tove Lo 、 X Ambassadors 等的同台演出,還是持續登榜的單曲《 Find Yourself 》、抑或是與 Smallpools 聯乘演出的門票均售罄,都如同 Indie Shuffle 所言:多產、源源不斷的創作堅持,不懈地展示人類所能擁有的極致男聲!

Alec Benjamin Caught In The Middle World Tour Hong Kong —— 8 月 14 日,TTN



備受讚譽的歌手兼作曲家 Alec Benjamin,在美國鳳凰城出生、現居洛衫磯,因為喜歡 Eminem 、 Paul Simon 等流行巨星,受他們啟發, Alec 年少便開始創作自己的音樂。18歲時,得到 Columbia Records 簽約。時來運轉的機會開始於這場2016年的自發巡演之後, Alec 在 R&B 歌手 Jon Bellion 邀請下,一起創作了《 New York Soul (Part II) 》,並負責唱出副歌的部份,隨後Alec亦與Jon一起演。緊接着,是美國電視節目《 America’s Got Talent 》中,小男生的舞蹈表演用上了 Alec 的一首佳作《 I Built A Friend 》,該歌曲在網絡上一炮而紅,也讓 Alec Benjamin 的名字面向更多的人。

The Black Skirts [Thirsty] Asia Tour 2019 in Hong Kong —— 8 月 17 日,TTN

來自韓國的獨立獨立創作歌手黑裙子 The Black Skirts 即將踏上亞洲之旅。在他備受好評的專輯《 Thirsty 》發行後,The Black Skirts 於 8 月 17 日星期六在香港演出。

Final show(s) :「 PAIN 」w/ DAVID BORING murmur Ex-Punishment -- 8月17日,Eaton Ballroom

DAVID BORING 的結他手 Dave 宣布退出樂隊 (DB會繼續運作),同時共演樂隊 murmur 及 Ex-Punishment ( 前身是 The Yours ),亦進行告別演出。官方活動專頁的文案「荒謬親體如膚,苦可有岸?在乎痛心,解結憂更深。聚首一堂,皆因再會無期」,機會難得,你今次唔行出來,可能無下次。

Dreams Creative Factory Presents: Tyson Yoshi 1st Show -- 8月17日,TTN

前 Greytone 成員 Tyson Yoshi 作獨立發展,但仍然與隊內朋友緊密合作,以電子風格的情歌遊走於 R&B 與 Pop 之間,耐聽之餘亦不落俗套,加上 Tyson 本身顏值高,現場最不缺應該是女觀眾 (他接受男生的嗎?) 。 ⁠

Chvrches Love is Dead Asia Tour 2019 Hong Kong ---- 8 月 20 日,亞洲國際博覽館 Runway 11

蘇格蘭電音樂團 Chvrches 繼2014年 Clockenflap 後,20號再度來港作專場演出。自2011年便由女主唱兼鼓手 Lauren Mayberry 、合成樂器兼男主唱 Martin Doherty 及合成樂器兼低音結他手 Iain Cook 的班底創作一首比一首驚豔的電音作品。他們的 Syth-pop 舞曲更一路成為不同電子遊戲、電影和劇集的指定配樂,現場演出絕對會多添一份 indie pop 強勁的感染力。

ᴅᴇᴛᴜɴᴇᴅ ʀᴀᴅɪᴏ ғᴇsᴛɪᴠᴀʟ 𝟸𝟶𝟷𝟿 —— 8月24及25日 , TTN

由樂隊 Maniac 發起的室內大型音樂節,今年以 cyber punk 為視覺主題,更邀請到曾與 Marvel 合作的海報師出手,雖然演出陣容未完整公布,但足以令人非常期待,眩暈SIREN (JP) 、美秀集團 (TW) 、Her Name In Blood (JP) 、Instinct of Sight 、I Mean Us (TW) 、JB (Wilfredo Jr Alconaba) x Greytone 、TYNT 、Thud 、per se 等等等。

盧凱彤 Come What May 紀念音樂會 —— 8 月 29 日至 9 月 1 日,香港藝術中心壽臣劇院

8 月 29 至在 9 月 1 日舉行的六場「 盧凱彤 Come What May 紀念音樂會 」,The Ripples Band 將聯同 Ellen 的好友,與大家一同遊歷 Ellen 的宇宙。

盧凱彤 - 光 / 光之外:留給最愛的光

Clockenflap Presents: Jordan Rakei, Live in HK —— 8 月 31 日,TTN

Jordan Rakei 將再度來港, 8 月 31 日於 TTN舉行專場演出。這是他至今最大的世界巡迴演出,樂迷萬勿錯過。出生於紐西蘭,成長於澳洲的 Jordan Rakei 移居至倫敦後先後與 Tom Misch 及 Disclosure 等音樂人合作。才華出眾的他迅速成為國際樂壇的新晉力量。Jordan Rakei 多才多藝,不但擅長不同樂器,同時擁有讓觀眾一聽即沈迷的聲音,加上擁有 作為音樂監製的製作能力,使他輕鬆駕馭騷靈、爵士還有 hip-hop 等元素,並將其完 美融合。2017 年出版的《 Wallflower 》還有剛出版的《 Origin 》均十分出色。作為躍 躍上昇的新星,他不但累積了超過一億 Spotify 串流播放,同時或獲得資深音樂人及 權威音樂主持人 Gilles Peterson 主理的 Worldwide Awards 評定為年度第二的專 輯。廣被受邀出席全世界不同活動和大型音樂節的他,實力無庸置疑。