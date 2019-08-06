播住睇記招 > Rick and Morty 一小時 relax / study lofi 音樂集

製作動畫 《 Rick and Morty 》 的動畫頻道 adult swim 惡搞了在 YouTube 熱播的 「relax / study 」音樂合集影片，由製作團隊精選了 15 首 lo - fi 純音樂，無論舒解情緒和集中工作，甚至邊播邊看，令人憤怒的記者招侍會，效果都極佳。

YouTube 奇怪的演算法，曾經令 《 Plastic Love 》及一些 city pop 歌，多次出現在隨機播放的清單當中。

另外，在影片建議欄中，更會長期出現 Youtube頻道 《 ChilledCow 》 的「lofi radio」直播影片，《 ChilledCow 》，這些以「 relax / study」及「sleep / chill」為題的音樂廣播，基本上是 24 小時無間斷播放，以 vaparwave 或懷念的日本動漫風的畫面 ( 只放一小段，但不斷 loop ) ，加上一個長長的插放清單，成為大家日常想「播啲野」時的好選擇。

在近日風雨飄搖的香港，隨便大家工作和休息的聲音，都是來自各區的直播畫面，以及一個個重覆同一段說話的記者會。

可惜每次對發言人的期待，多數都會落空，為免心靈的房間再度下陷，筆者推介各位樂迷嘗試播放著這段由 Rick and Morty 團隊製作，約一小時的「 relax/study 」音樂影片，打好個底，再同步觀看記者會。

漫長的廢話，配上 lo - fi 的放鬆節奏，這是殘酷時代 cyberpunk 式的浪漫！