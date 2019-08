從奇幻小品《 Yesterday 》再聯想起《 Groundhog Day 》

《 緣來自昨天 》( Yesterday ),聽戲名好像沒甚麼特別,但這是一套由《 迷幻列車 》、《 28 日後 》、《 127 小時 》導演 Danny Boyle 主理、《 摘星奇緣 》、《 四個婚禮一個葬禮 》、《 真的戀愛了 》編劇 Richard Curtis 寫下的劇本,利用「 如果世上只有一個人記得 The Beatles 的歌 」作奇幻主題,加入英式一貫的愛情鋪排,也算是一套可以讓大家在情緒崩緊之下看得會心微笑的小品;也不其然令大家回想起 1993 年由 Harold Ramis 執導、Bill Murray 主演的奇幻愛情電影《 Groundhog Day 》。

以 The Beatles 作題材的電影、紀錄片從來不少,早些年( 2016 年 )有一套講述 The Beatles 的紀錄片《 The Beatles: Eight Days a Week 》,由大導 Ron Howard 主理,講述了 The Beatles 於 1962 年至 1966 年的巡迴時光。今年也有這一套《 緣來自昨天 》( Yesterday ),講述一個鬱鬱不得志的唱作歌手,在一次大停電事年中撞車,醒來後,發現全世界只有自己聽過 The Beatles 的歌曲,他就利用了這隊對他來說是神級經典樂隊的作品,令自己的音樂生涯「平地一聲雷」...

老實說,《 Yesterday 》的格式還是格調都很有《 摘星奇緣 》、《 真的戀愛了 》的感覺,沒辦法,Richard Curtis 這麼多套電影都是這種風格,可以說是去到了他寫甚麼都會有人拍的地步了(笑)。不過有了 Himesh Patel 演活的潦倒歌手 Jack Malik —— 看他如何戰戰兢兢地「 盜用 」The Beatles 的歌曲 —— 要用 memo 紙來把 The Beatles 的歌詞逐首逐首去「 復修 」;女主角 Lily James 的角色雖然又是很 typical 的英式女角( 一直欣賞男主角、等待男主角的愛。女權人士未必看得舒服 ),但她演出的角色那份 sweetness,確為電影帶來不少生氣。

大家在《 Yesterday 》中聽到最多的 The Beatles 的歌,是《 Back in the U. S. S. R. 》

《 Yesterday 》主角在大停電事年中被車撞倒,進入另一個時空,沒有人知道 The Beatles 的歌... 這一個沒法解釋的神秘事件,也和 1993 年電影《 Groundhog Day 》中男角不停重覆過同一天一樣,點點的奇幻,也為觀眾帶來了反思。兩套電影的主角都因為這神秘事件,上了人生的一課,明白了得與失的真義,大家可以在歌套電影中看到主角的成長與選擇,到最後,還是找一條屬於自己、走得最舒服的路。

《 Groundhog Day 》 戲中最經典的歌曲,則是由 Sonny Bono 於 1965 年寫下的一首《 I Got You Babe 》,並和他當時的妻子雪兒( Cher )合唱。

原曲:

【有戲聽】 Toy Story 4 耹聽內心聲音與自由意志的抉擇

Rutger Hauer 去世《 2020 》 對白「 Tears in Rain 」永垂不朽

只係叫大家聽:《捉鬼敢死隊》35 周年 主題曲你記得點唱?

John Wick 以外 - 5 部以古典樂襯托暴力美學的電影

《 異形 》40 年 - 經典原聲配樂 Ridley Scott 只用了 35 分鐘!

《 鎖不住的青春 》面世 20 年 回味 Air 的電影配樂

【有戲聽】黑豹、波希米亞狂想曲雄霸第 91 屆奧斯卡

【有戲聽】《月亮喜歡藍》配樂師回歸《VICE》前美國副總統高與低

【有戲聽】當代古典樂美學 - 德國 Nils Frahm 的電音與鋼琴

《 The Matrix 》面世 20 年 — 它的音樂與音效你還記得幾多?