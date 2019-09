有戲聽 -《 騎劫列車 123 》香港上映 10 周年

《 騎劫列車 123 》( The Taking of Pelham 123 )於 10 年前( 2009 年 )的同一天在香港上映。電影是根據 1973 年由 Morton Freedgood 同名著作改編,在 1974 年和 1998 年都有改編電影上畫;2009 年版本則是由已故導演、Ridley Scott 弟弟 Tony Scott 執導,丹素 · 華盛頓( Denzel Washington )及尊 · 特拉華達( John Travolta )主演。電影更找來了 Han Zimmer 製作室的配樂師 Harry Gregson-Williams 主理配樂,他更是電玩《 Metal Gear Solid 》系列、主理人小島秀夫( Hideo Kojima )揀選的配樂師!

《 騎劫列車 123 》本是一本 70 年代的 action novel,到 2009 年時的劇本已有很大變化,有很多當代科技加了進去,尊 · 特拉華達演騎劫者算是比較小改變的、丹素 · 華盛頓的角色則由一位車站警長變成了鐵路管理控制員。好,先聽聽《 騎劫列車 123 》由 Harry Gregson-Williams 的配樂

聽過後其實不難發現那種電音的感覺有種似曾相識... 有打機玩開電玩的好迷,應該在哪裡聽過... 對了,是《 Metal Gear Solid 2 》!

現年 57 歲的 Harry Gregson-Williams,是英國人,《 Metal Gear Solid 》系列的《 Sons of Liberty 》、《 Snake Eater 》、《 Guns of the Patriots 》都有份參與樂章製作,《 Metal Gear Solid V 》更是由他一手監製呢。

不過不難想像《 Metal Gear Solid 》系列的主理人小島秀夫( Hideo Kojima )會找 Harry 的,因為 Harry 是金像配樂師 Han Zimmer 自家製作室 Remote Control Productions 的成員之一,小島對荷李活製作的著迷程度,在《 Sons of Liberty 》又未至於請到 Han Zimmer 來做配樂,要有最接近 Han Zimmer 的配樂質素和風格的,一定是請製作室的成員。當然,由 1989 年成立的 Remote Control Productions 一直在電影配樂界中有著不少的批評,但這是另一個故事,下次再分享。

如果想懷舊,大家可以聽聽 1974 年原版電影的 OST,由 David Shire 製作: