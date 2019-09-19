Massive Attack 多倫多演出 播香港警察使用「最低」武力片段

早前 Massive Attack 於香港演出時，已於舞台視覺中暗藏 和平佔中logo、黃之峰人像等支持香港社運的訊息。昨晚他們在多倫多的演出，唱到壓軸的《Group four》，在台上播出警察於沙田「執法」的片段，而這首歌是關於過度的監控。

Massive Attack 一路都好支持香港，先重溫扭耳仔與他們的專訪和報導：

Massive Attack演出為何「出現」黃之鋒、鄧麗欣、傘運logo？

【專訪 Massive Attack (1)】不談音樂談脫歐、特朗普、社交媒體

【專訪 Massive Attack 2】23條立法、雨傘運動、愛國及寄語香港

【專訪Massive Attack 3】避談塗鴉 大談加密貨幣、區塊鏈、AI

【專訪Massive Attack 4】這絕非 Banksy 決定投身塗鴉藝術的故事

昨晚 Massive Attack 於多倫多演出結尾，播放了香港警察於沙田「執法」片段，引起了網民討論，而演出的歌曲《Group Four》本身有反過度監控的意昧，人民生活在滿佈天眼與「保安」人員的世界。

A flask I drink of sober tea While relay cameras monitor me Massive Attack -Group Four

《Group Four》歌名來自保安公司「 Group Four Security」(G4S)，他們在廣告宣傳中會特顯自家的保安有強壯的身體與懂得武術，Massive Attack 從中諷刺維持紀錄的人員，被訓練成麻木和只懂聽命令的強壯機械。在武力、科技、權力的融和下，他們這些維持紀錄的人員，自視為「神」一般的存在。

I train myself in martial arts As advertised I reinforce my softened parts As advertised Massive Attack - Group Four

Massive Attack 在演出尾段先後播出墨西哥及香港警察使用武力執法片段，網民精選了香港的部份，台下一片歡呼聲：