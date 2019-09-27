ToNick 新歌《好想拯救地球》MV 黑傘上開滿花

烽煙四起下的世界，ToNick 新作由林寶填詞，Dear Jane 的長期合作伙伴兼科幻小說作家，描繪一個災難當前沒人可置身事外的世界。由製作單位 齒輪重工主理的MV，更出現黑傘上開花的片段，當中的符號及意識，正是我們現正為世界留下的標記。

近年 ToNick 在年度之歌《長相廝守》之後，出現重大的創作轉捩點，淡化熱血抵死的古早味 puck rock ，漸入流行味較重的 pop rock 風格，他們從《長相廝守》接觸到新領域樂迷，亦難得在上年聖誕推出《Last Chirstmas》的續作《This Christmas》，為這個出賣兄弟的借錢故事畫上完滿句號，更償還了死忠對他們抵死古早味的期待。

過去一班窮得只有熱血，有band夾就有能量生存下去的「死o靚仔」，為自己夾過 ToNick 而驕傲，來到這個年紀，他們又可以多一句說話和之後的孫仔孫女講：「當年我拍個這個MV！」

望見這個畫面，百感交集。(圖片來源：《好想拯救地球》MV截圖 )

填詞人林寶在這次作品《好想拯救地球》探討的問題大至世界的環保問題，遠至中東的戰火，對於身在水深火熱的香港人，可能有點離地，但其實每個地方都有「本地人」，他們亦需要為家園而戰，他們渺少而無力，但難保團結起來的一個舉動，不會影響到地球某處的人？不要忽視這個地球圈中的蝴蝶效應，我們都在共孽之中，天災人禍無人能置身事外。

I am only a child, Yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal ToNick - 好想拯救地球

不無你我和身份，向著同一個目標進發。(圖片來源：《好想拯救地球》 MV截圖)

歌詞引用了當年12歲的 Severn Cullis-Suzuki 在1992年里約地球高峰會的演講：

怎麼降溫 直線式的勇敢 過於正面亦無用吧 但更難令我假 只懂瞓身 面對最飄忽氣溫 直到你我也發滾 ToNick - 好想拯救地球

以上幾句歌詞，會令人聯想起這是對勇武及和理非之間的看法，不能降溫的「直線式勇敢」，太過樂觀的「正面思想」，唯有瞓不顧身，直至另一班人知道，火也燒到自己了。

小孩帶著「豬嘴」，面對著煙霧衝向前。(圖片來源：《好想拯救地球》MV截圖)

怎補救 世上各派各自修 事情不關己這委屈借口 ToNick - 好想拯救地球

《好想拯救地球》MV由製作團隊 齒輪重工 主理，ToNick 給予他們很大的空間去創作，齒輪重工的構想大大超出了預期的成本，為了支持背後的信念，八方好朋紛紛不收酬勞義務支援，成就了這個驚豔的作品。