【蜜糖有洋蔥】小熊維尼被滅聲 重溫歷年窩心主題曲

陪伴大家成長的小熊維尼 Winnie the Pooh ，「撞樣」風波不斷升溫，近日美國《 South Park 》卡通中更出現維尼被殺的情節，今日在中港台地區的迪士尼官網，更找不到維尼的角色資料。一隻善良又重情義的小熊公仔，從始被強行在童年回憶中移除？
有網民在香港的迪士尼官方網站，找不到 Winnie the Pooh 的資訊。( 網站截圖 )
小熊維尼於1925年以短篇故事在倫敦《新聞晚報》誕生，及後推出自己的故事書，維尼是作家 Alan Alexander Milne 為兒子繪製的一隻迷你熊。到1966年被迪士尼買入制作成動畫，並重新設計形象成上身穿紅衣，下身不穿的肥胖玩具熊，它低沉的聲音與喜愛蜜蜂的性格，從此深入民心。
元祖的 Winnie The Pooh 主題曲：
元祖的小熊維尼主題曲發布於1977年，歌曲主要以介紹故事書出現在角色，包括維尼、豬仔、跳跳虎等等，維繞著維尼身邊的好朋友，而當中的 Christopher Robin 就是故事中的小男該，他透過神秘的通道，來到維尼的森林，這個角色亦是作者的兒子的縮影。
Deep in the Hundred Acre Wood, Where Christopher Robin plays.
在2018年小熊維尼的真人電影《Christopher Robin》中，製作團隊重新編製了這首主題曲。
1988年迪士尼電視頻道版《The New Adventures of Winnie the Pooh》主題曲
無論歌曲或維尼的造形，這相信是大家最熟悉的版本，因為筆者小時候每逢週末的早上，都會看到這套維尼動畫。這個版本的主題曲朝氣十足，一分鐘的長度就如廣告歌曲一樣，簡單易記，要小朋友都可以跟著唱。
2010年 Winnie the Pooh 動畫電影版 英倫樂隊 Keane 名作加持
This could be the end of everything So why don't we go Somewhere only we know?
在2010年的《Winnie the Pooh 》動畫電影選用了「翻版 Coldplay」英倫樂隊 Keane 的大熱作品《 Somewhere Only We Know 》為宣傳曲。。這個版本的小熊維尼動畫電影與傳統的公主王子系列形式相近，電影中加插帶動故事情節的歌曲，包括這首《Honey Song》，維尼幻想全世界的東西都是蜜蜂，它到底嗑了什麼？
芝麻術式布公仔版小熊維尼 用歌曲向大家告別
最奇趣(奇異)的2011年版小熊維尼，利用芝麻街式布公仔加上特效製作的電視動畫，在片尾時會播放這首由全體角色一同演唱的《Goodbye for Now》。在這段小熊維尼，暫時被滅聲的時期，最適合播這首歌。