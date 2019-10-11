【蜜糖有洋蔥】小熊維尼被滅聲 重溫歷年窩心主題曲

陪伴大家成長的小熊維尼 Winnie the Pooh ，「撞樣」風波不斷升溫，近日美國《 South Park 》卡通中更出現維尼被殺的情節，今日在中港台地區的迪士尼官網，更找不到維尼的角色資料。一隻善良又重情義的小熊公仔，從始被強行在童年回憶中移除？

有網民在香港的迪士尼官方網站，找不到 Winnie the Pooh 的資訊。( 網站截圖 )

小熊維尼於1925年以短篇故事在倫敦《新聞晚報》誕生，及後推出自己的故事書，維尼是作家 Alan Alexander Milne 為兒子繪製的一隻迷你熊。到1966年被迪士尼買入制作成動畫，並重新設計形象成上身穿紅衣，下身不穿的肥胖玩具熊，它低沉的聲音與喜愛蜜蜂的性格，從此深入民心。

元祖的 Winnie The Pooh 主題曲：

元祖的小熊維尼主題曲發布於1977年，歌曲主要以介紹故事書出現在角色，包括維尼、豬仔、跳跳虎等等，維繞著維尼身邊的好朋友，而當中的 Christopher Robin 就是故事中的小男該，他透過神秘的通道，來到維尼的森林，這個角色亦是作者的兒子的縮影。

Deep in the Hundred Acre Wood, Where Christopher Robin plays. Winnie the Pooh Theme Song

在2018年小熊維尼的真人電影《Christopher Robin》中，製作團隊重新編製了這首主題曲。

1988年迪士尼電視頻道版《The New Adventures of Winnie the Pooh》主題曲

無論歌曲或維尼的造形，這相信是大家最熟悉的版本，因為筆者小時候每逢週末的早上，都會看到這套維尼動畫。這個版本的主題曲朝氣十足，一分鐘的長度就如廣告歌曲一樣，簡單易記，要小朋友都可以跟著唱。

2010年 Winnie the Pooh 動畫電影版 英倫樂隊 Keane 名作加持

This could be the end of everything So why don't we go Somewhere only we know? Keane - Somewhere Only We Know

在2010年的《Winnie the Pooh 》動畫電影選用了「翻版 Coldplay」英倫樂隊 Keane 的大熱作品《 Somewhere Only We Know 》為宣傳曲。。這個版本的小熊維尼動畫電影與傳統的公主王子系列形式相近，電影中加插帶動故事情節的歌曲，包括這首《Honey Song》，維尼幻想全世界的東西都是蜜蜂，它到底嗑了什麼？

芝麻術式布公仔版小熊維尼 用歌曲向大家告別

最奇趣(奇異)的2011年版小熊維尼，利用芝麻街式布公仔加上特效製作的電視動畫，在片尾時會播放這首由全體角色一同演唱的《Goodbye for Now》。在這段小熊維尼，暫時被滅聲的時期，最適合播這首歌。