Heyo 11月開個人作品展 《修正檔》幫香港除「bug」

Heyo 成立「修正黨」組織，並舉行名為《修正檔》的音樂大會。貴為Heyo首個大型作品展覽，同場仲有JB、Matt Force、RAW TRACK 等rapper參與盛事。

在音樂會公布前，Heyo發出了新歌的影片預告，影片以「Computer art」的風格展現，從小段的聲帶之中，透露了新作的電子元素，hastag「存檔死清光」，亦來自著名的網絡短片《電腦大爆炸》的一句重要的對白「全黨死清光，電腦大爆炸」。筆者會繼續跟進是次《修正檔》大會，有沒有「宇宙通行證」發售。

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在宣傳圖片之中，與 Heyo 的名字同樣大的JB ，近日他的《fuck the popo》傳唱度超高，在示威的前線，亦會有人播放著道首歌。同場演出，亦有最近推出了個人專輯的 Matt Force，作品圍繞著生死的哲學，同樣值得留意和學習，是他對於強身健體的執著，也是「修正」香港的重要元素。

Matt Force 在Facebook展示自己的健身成果。(圖片來源：Facebook)

特別介紹來自 K'scope 萬花筒 樂隊的成員 Maggie 和 吉仔 組成的二人說唱及電子組合 Raw Track ，實驗電子的味道，令大家在這個 ERROR 的城市，重新解構我地思考的方式。

活動詳情：

HEYO《修正檔》大會 2019

2019年11月12日（二） 20:00

地點：旺角麥花臣場館