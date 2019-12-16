為甚麼要轟轟烈烈地去做一趟「2010年代」的十年音樂總結？

【選擇性失聰】要做一個十年的音樂總結，選出十年間的最佳專輯，姑勿論是作為音樂媒體抑或個人的選擇，都是一件很有挑戰性的事，也是時代的紀錄。首先是要考你記憶力，把整個十年所喜歡的作品一次過召喚出來，而這個過程中也能夠具有重新整理與審視的作用。本文末有我的「 2010 年代」（ 2010 至 2019 年）之 100 張最佳專輯名單與圖集。

踏入 2019 年尾聲，2020 年即將來臨，這是來個音樂總結的時候。而大家在這陣子所看到的，已不獨是 2019 年的年度最佳專輯，還有整個「 2010 年代」—— 2010 至 2019 年的十年（ decade ）最佳專輯。畢竟當2019年要完結，同時也標誌著 2010 年代的一個十年完結。人生有幾多個十年啊？

外國音樂媒體所選出的「 albums of decade / 2010’s 」名單，都已急不及侍地紛紛在 11 月間出爐。而到了 12 月份，則留待公佈其「 albums of 2019 」。

一堆我常聽的 2010 年代黑膠唱片專輯。(攝影：袁智聰)

至於我們的香港樂壇，也許在這半年間香港人已太疲憊了，所以目前在坊間暫時仍未看到有媒體做過 2010 年代的十年香港音樂總結、選出這十年的最佳專輯。到底要總結出十年最佳專輯，也是相當費時的工程，但我相信仍會有有心人去做個紀錄，正所謂有心未怕遲吧。而且能夠在亂世中去做 2010 年代的十年香港音樂總結，更彷彿特別有意義。

要選十年最佳專輯，那不獨是音樂媒體抑或所謂樂評人/ KOL / 音樂媒體工作者的專利，廣大樂迷們也可以為自己的十年音樂喜好做個紀錄。從前的樂迷，都只有抄寫在筆記簿上，給自己留下回憶；來到互聯網，大家已能夠把唱片名單放在網誌或社交媒體上作開心分享，公諸同好。至於你要選 10 張還是 100 張，那就悉隨尊便吧。

有別於恆常選年度專輯，要轟轟烈烈地做十年專輯總結，是一件很有挑戰性的事。首先是要考你記憶力，把整個十年所喜歡的作品一次過召喚出來，有時又總怕會遺忘了一些較舊的唱片。而這個過程中，也能夠具有重新整理與審視的作用，比如當年所為之愛不釋手、聽得很過癮的專輯，如今也許會覺得並不是甚麼的一回事；反之一些當年被低估了的專輯，經過時間的浸淫，然後才認定是那麼優秀而愈聽愈有味道；在挑選的時候，那可察覺到自己是偏愛了某幾個年分的出品；在重新審視的過程上，乃促使你好想把這十年間的心水唱片專輯翻箱倒篋地找出來回味一番，而從前我真的會這樣做——即使現在身處音樂串流服務時代，打幾隻字已經可以重溫到那些專輯，但我還是會一時興起而把其實體唱片翻出來。

又是那句說話：人生有幾多個十年？比如以出生於70年代初的我來說，來到80年代才算是我懂得聽音樂的年代、走進外國音樂世界，所以我已是經歷過四個音樂年代（ 1980’s / 1990’s / 2000’s / 2010’s ），算是做過四次十年音樂總結。如果如今你是年輕一代的樂迷而又真正經歷過第一個音樂十年，那不妨把你們的 2010 年代音樂喜好做一個總結。

我第一次選自己的十年最佳專輯，那是 80 年代的。在 80 年代末，我是個初出茅廬、半途出家的少年樂評人，坦言當時我這個小伙子貧苦學生的聽音樂資歷還是有限（有些 80 年代音樂我都是 80 年代之後才追聽回來、買回唱片），所以要選 80 年代的最佳專輯，那是蠻輕鬆的事。我記得我選了 40 張 80 年代專輯出來，而頭十大名單便曾刊於《 Music Bus 音樂通信》的 80 年代回顧專題內。當然，如果可以給我重選 80 年代最佳專輯，出來的名單也該會有些不一樣呢。

我的紙媒音樂雜誌《 MCB 音樂殖民地雙週刊》在1999年底嘔心瀝血地出版了一期「90年代音樂回顧特集」。

來到 90 年代末，那是我辦紙媒音樂雜誌《 MCB 音樂殖民地雙週刊》的年代，所以在1999年底我豈止去選我自己的90年代最佳專輯那麼簡單，而是嘔心瀝血地為《 MCB 》出版了一期「90年代音樂回顧特集」，內容包括寫了洋洋數萬字的「 1990 - 1999 十年音樂藍圖」以細數 90 年代𧗠生的音樂流派，選出 50 張90年代最佳專輯、25 張 90 年代最佳單曲，90年代讀者投票選舉結果等。由於那時我們的人手與時間有限，這期難以做得盡善盡美，有點不足的地方，但過程卻做得痛快，真真正正弄了個 90 年代十年音樂總結出來。

那麼下一個十年又如何？遺憾的是，誠然我並沒有認真的做過 2000 年代十年音樂總結。那不是新的千禧年世代音樂叫我聽得不上心，而是因為來到 2009 年底，我是想不起要做 2000 至 2009 的十年總結這回事。大抵曾經從上世紀 80 年代、90 年代走過來的人，經歷過世紀末、經歷一個千禧年結束，當我再走過整個 2000 年代，感覺上音樂世界好像沒有以往兩個十年所發生的重大變化，因此也遣忘了這是一個十年的終結。當年我的確曾獲某些媒體的邀請，選出了一些 2000 年代的代表性專輯，但誠然那些名單都是隨隨便便地選出來交差而已，不算是真正心思熟慮下之儼選。

也許是想彌補上個十年的缺失，所以即使是身處亂世的 2019 年尾，誠然要大費周章做十年音樂總結確是有難度，但我還是想細數一下我的 2010 年代專輯名單。

當我埋首去整理我喜愛的 2010 年代專輯名單時，不知道是否年紀大了的關係，在審視與挑選的過程中，我感到有多少躊躇。畢竟做一個十年專輯的總結，就是要紀錄到那個時代、那個世代的聲音，然而我本身又背負著相當的個人音樂情意結。明明我已是個大叔，但卻選了一籃子 hipsters 音樂出來，我相信也不夠說服力吧。

寫了那麼多，到底我選了我的 2010 年代最佳專輯未？好的，已經選定了，那是隨心所欲地去選，所以別問我甚麼名單中沒有哪張炙手可熱之作、沒有哪張熱門之選，到底這純粹是我本人的選擇，只求跟大家分享一下，不代表《扭耳仔》立場。而這 100 張 2010 年代最佳專輯那只計外國音樂的選擇（華人音樂我還是會作另行揀選），排名不分先後。

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