【香港lo-fi】與city pop同期 香港的港產片+廣東電子流行曲mix

上YouTube經常見到外國的lofi beats、citypop、chillhop 歌單，香港的DJ kim_mixes 與 VJ mugi_tv，組成Synthetic Hong Kong頻道，製作了兩段利用港產片加上香港流行合成器音樂的復古mix，仲吸引到好多外國樂迷留言！

由 YouTube 頻道 Synthetic Hong Kong 發布的「合成故事」歌曲mix影片，分為上下兩集，影片中剪輯了多套當時被評為「三觀不正」的港產經典電影。

Synthpop 、 eurobeat 、italodisco 等利用合成器(Synthesizer)製作的流行曲，曾經廣泛出現在disoco舞廳盛行的80年代樂壇：

香港首隊電子女團 Douceurs Doux

在《合成故事》第一集第一首歌是來自香港第一代二人女團 Douceurs Doux (法文：甜甜的糖) 的作品《Fly like an angel》(1985)，吳婉兒和吳莉莉兩位「清純少女」，在當年缺乏auto tune的技術下，演譯這前 Euro Beat 的改編歌，猶如讀書追數的唱腔，拍子極度不齊的情況下，他們只出了兩首歌，就消失於樂壇。

香港反叛電影的經典《靚妹仔》 Lonely Fifteen (1982)

《古惑仔》系列編劇文雋的舉世之作，香港首部描寫「援交少女」(當年稱為魚蛋妹)的青春電影。在1982年上映之時，電影被社會批評得體無完膚，三觀不正，救壞年青人......但電影當中描寫多年少女對成長困惑、對愛情及名利的最赤裸的欲望，甚至其中一位女生在地鐵中輕生的一幕，都成為往後青春電影的指標。