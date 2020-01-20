Billie Eilish 八月來港 利是錢準備

當大家睇淡2020個市道，全球最大的音樂會主辦 LIVE Nation 分別將 Marilyn Manson、HYUKOH、ONE OK ROCK ，以及剛剛公布的 Billie Eilish 帶來香港。

Billie Eilish 演唱全新一集 007占士邦《生死有時》主題曲

重溫慘叫雞「三重」翻唱 Billie Eilish 的《 Bad Guy 》

Billie Eilish 愛「 pooping 」 發夢發到會 rapping ？！

Billie Eilish - bad guy ： 17歲就擁有世界 齊向霸氣小天后潮拜

早前 Billie Eilish 宣布到上海演出時，已經盛傳她會到台灣作巡演，當大家準備買飛機時，台灣站與香港站的消息同時公布！Billie 來港的消息，就如當年 Madonna 及 Lady GaGa 般的震撼，18歲就成為帶動著時代，革命著樂壇的天后。除了 Billie 演出的天份，她的哥哥 Finneas O'Connell 在編曲及作曲中的神來之筆，打通他們佔領世界隨意門。《Bad Guy》中簡單而洗腦的和旋律，各種合成器的應用，令Billie Eilish同時俘虜各個年紀的樂迷。

早前公布的亞洲站狀態，Billie Eilish 在日本直接開專場，省去在 summer sonic 及 Fuji Rock 登台的選擇。 (圖片來源：Billie Eilish 官網)

如果日本國寶大師 坂本龍一 的門票可以炒到天價的45萬，世界上最主流的天后 Billie Eilish 又會否引起一陣炒風？黃牛黨正 《Bad Guy》 ！