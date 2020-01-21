HYUKOH 鼓手李仁雨患焦慮症 將缺席世界巡迴

近年極速冒起的韓國樂隊 HYUKOH ，即將於2月8日開展他們的世界巡演，3月25日更會來到香港。可惜 HYUKOH 在今日下午發布消息，鼓手因患焦慮症，將會缺席世界巡演。

HYUKOH 在facebook以韓文及英文發布，鼓手李仁雨因病缺席世界巡演的消息：

官方原文翻譯：

我們遺憾地分享了這樣的消息：由於健康方面的問題，HYUKOH的鼓手Inwoo無法參加即將到來的 HYUKOH 2020 WORLD TOUR 。 Inwoo 一直在與焦慮症作鬥爭，並決定抽出一些時間尋求治療。非常感謝您在這段個人困難時期的理解。

DOOROODOOROO ARTIST COMPANY將與樂隊的其餘成員以及工作人員緊密合作，以盡量減少對巡迴演出的干擾，並繼續支持樂隊將新音樂帶給世界各地觀眾的願景。

謝謝。

重溫扭耳仔關於HYUKOH的報導：

【圖集】 HYUKOH 香港站：令你入坑做韓迷的音樂會？

【Show 後煙】HYUKOH 香港站觀眾：我平時唔聽韓國嘢

原定 HYUKOH 的世界巡演將於2月頭開始，從韓國出發途經日本、新加坡、香港、台灣、泰國、菲律賓、法國、比利時、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典、德國、意大利、瑞士、英國、美國、加拿大等城市，五個月巡演44站。每兩日轉換一個國家的趕急程度，會對樂隊成員的心理及生理，造成強大的負擔，還未計水土不服及器材等問題。