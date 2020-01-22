「他一直手握著結他」- folk 歌手 David Olney 演出途中病逝

美國 folk 歌手 David Olney，日前於佛羅里達州聖羅薩海灘（ Santa Rosa Beach, Florida ）舉行的「 30A Songwriter Festival 」在表演途中心臟病發去世，終年 71 歲。David Olney 是 Nashville folk 音樂界的重要人物之一，生前推出過 20 張個人專輯，最新的專輯也即將發行。現在和大家簡單回顧一下 David Olney 的生平和作品。

David Olney 在一連四天的「 30A Songwriter Festival 」這個吸引不少 folk、 Americana 樂迷的音樂節中進行第三場表演，途中突然心臟病發，（但不是如傳言那樣戲劇性）當時現場還有另一女唱作人 Amy Rigby，她形容當時情況：「那時他唱到了第三首歌的中段，突然他停了下來，閉上了雙眼。」另一音樂人 Scott Miller 也說：「 他唱著唱著突然停了下來，向大家說了聲『對不起』，就頭向下合上了雙眼，就這樣子。他仍拿著他的結他，也沒有從椅子倒下，一切都很淡淡然。」

David Olney 今月 18 日在音樂節表演途中去世，終年 71 歲。

David Olney 自 1986 年起推出了 20 張專輯，當中多人熟知的歌曲有《 Jerusalem Tomorrow 》、《 Deeper Well 》；大家可以聽聽他在「 30A Songwriter Festival 」較早時候錄影的演出，片中他留了長長的白鬚，但精神很好，還和主持人有說有笑。

歌曲《 Buckskin Stallion Blues 》收錄在電影《廣告牌殺人案》的已故 folk 唱作人 Townes Van Zandt 曾這樣讚頌過 David Olney：「每次有人問我誰是我最喜愛的作曲家，我會說是莫扎特、Lightnin Hopkins 、 Bob Dylan 和 David Olney。我從人底中認為 Olney 絕對是其中一位我聽過最好的唱作人。」

David Olney 在 80 年代初是樂隊 X-Rays 的成員，是唱片廠牌 Rounder 的旗下，會為 Elvis Costello 作暖場（ 這 Elvis 是當年為電影《 Notting Hill 》翻唱 Charles Aznavour 歌曲《 She 》的唱作人）。他最近才完成錄製最新的專輯，為他製作專輯的 Brett Ryan Stewart 在 Facebook 說：「就在我們剛好完成專輯的後製，按下了儲存的一刻，我們收到了 David 過身的消息... 生命真是這樣超現實的嗎？我永遠感恩我們相處的時刻。」

RIP David Olney