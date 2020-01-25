GREYTONE 1月半開年音樂會 JB：音樂是本質 不是黃到金就可以亂做

GREYTONE 的JB今年以《Fuck the popo》成為港人其中一首年度之歌，同廠的KENI、MAEL、MADBOII亦以不同風格的音樂表達這段時期的心情。一月尾GREYTONE 開show，他們又點樣睇黃色經濟和音樂圈的關係？

GEYTONE 的 JB、BMW、KENI、MADBOII、MAEL、Novel Friday 開show前到龍門冰室相聚。(攝影：Moment Hung)

為何在這個時份舉行《GreyTone Music - GREYEAR演唱會》？

KENI ：因為我們一年會開一次，算是我們的成績表，這一年來，我們都保持著發布作品。我們都常做歌都是分開做，很少會聚一聚，有這個機會，可以一起圍爐玩玩。

KENI 是GREYTONE的主理人，同時擔當歌手、製作、統籌的角色。(攝影：Moment Hung )

2019 這一年做了什麼？與預期有什麼出入？

MADBOII ：預期？反而是年中香港發生了一些事，其實整個圈子的運作都轉變了。我們廠牌 GREYTONE，難得可以用作品表達我們所想，沒有違背及扭轉自己的創作，在這裡我引以為傲。

MADBOII 早前為已離隊的 TYSON YOSHI 製作專輯。(攝影：Moment Hung)

JB： 這一年變得最多的是由打工，變了與朋友一齊創立自己的公司，發展自己鍾意做的東西。剛剛開始運行整件事，我們才剛有少許知名度，香港的風氣就變得越來越不舒適，但我們不想被停止，或放棄我們所做的事。今年要有些事(演出)發生！

JB 今年的代表作是《Fuck the popo》亦是香港人的年度之歌。(攝影：Moment Hung)

KENI：做音樂做藝術，如果你沒有任何突出的成績，或者有班朋友提提你還可以時，其實你會覺得好迷失，過去一年大家一齊行，好像行到一個更遠的地方。除了出歌，我們還有一些共同目標去行。

MAEL：這一年，紀錄香港。

BMW：這年多了很多新嘗試，食煙多了。學習中，很多新的體驗。

Novel Friday：上年真係做了很多，今年更多更撼動到大家。

MAEL 是GREYTONE的EDM製作人，在現場演出擔當DJ的角色。(攝影：Moment Hung)

講起一年，一年前扭耳仔跟隨GREYTONE到內地出show，一年後你們如何看內地市場？

MAEL：JB答！

JB：我不知道現在大陸市場點，沒有找我喎！好像都有些，甚至乎有些大陸樂迷，問我何時再去廣州演出，其實還有很多人想聽，同樣有些人因為近來的事，對我消除興趣，甚至避免接觸我，影響了一定有，會少了(人聽)，不會多了，但又不至於所有(內地樂迷)都完全消失。

有沒有與內地Rapper溝通？例如上次我們見過廣州的精氣神。

JB：你說瘦恒？他都會回覆我的ig story。

KENI：這樣說會否害了他？哈哈！

(眾人笑聲)

有否有內地人反而暗中鼓勵香港人？

JB：都有。

MAEL：無話暗唔暗中，鼓勵就鼓勵！

JB：有些人私訊會講，雖然我們未必很了解香港，現在發生什麼事，因為他們都知道他們接收的資訊都經過「過濾」。尤其是廣州人，大家都講廣東話，會撐香港。坦白講，現在廣州年青人都未必識講廣東話，但我們之間像有種連繫，所以支持香港。

這六個月期間，演出機會有沒有受影響？

JB：有，Clockenflap。

(其實是什麼事？)

JB：他們不承認是因為我政治立場，而失去演出機會，說是因為我們(Greytone)沒有回覆他們。X皮喇！搞唔成，抵死喇！

KENI ：他們得罪方丈(JB)，無辦法！

JB：我好小氣！

Greytone呢？

KENI：他(JB)代表Greytone的！

JB：例如因為立場問題，或者驚場地會被騷擾，或者因為歌曲題材敏感，主辦換了人。

KENI：這次在 D2 Place 舉行，因為我們的作品含社會性及政治性好高，搵地方好困難。相信不同的單位都會有自我審查，因為這段時間非常敏感，或者有一些外力影響，我不知道什麼原因，用其他的方式去婉拒我們，例如說期已滿。 (用另一個單位名字查詢，則有期可預約)

當然我沒有証據去了解發生什麼事，最後落腳 D2 Place。當有一兩個場地已禁止進入，要找一個幾百至一千人的場地很難。

GREYTONE 在D2 PLACE的演出場地，可容許約800人。(圖片來源： venuehub.hk)

武漢肺炎殺到香港，到時會全場都會帶口罩？

JB：當然因為健康問題，無所謂，最緊要安全。

KENI：OK的！大家都會來玩，但要帶口罩。

今次有商戶冠名贊助，這些合作是如何連繫？

KENI：今次不止找龍門冰室合作，還有找其他商戶及單位，他們多數的贊助方式是購入一定數量的門票，送給他們前線的員工來支持這個活動。這是一件好好的事，坦白講是一個互利，我們的經濟負擔減輕了，又幫到大家。

GREYTONE 音樂會由近日廣授討論的龍門冰室贊助。(圖片來源：Greytone fb)

在 Indie 圈這種冠名贊助方式不常見？

KENI：不是，其他冠名贊助是直接「科水」。

JB：有無人做過，分別在前人有沒有講出來，有沒有表揚你的贊助商。他們以購買門票的形式支持，不是只投下資金。

KENI：亦可以給予經濟能力不足的人，亦能參與這個活動。贊助商表示就算不出他們商標，也不會介意。

JB：這是一個「respect」！

音樂圈是本質是音樂，無論顏色都要做好質素。(攝影：Moment Hung)

如何看黃色經濟圈，套入音樂圈？

JB：如果講音樂上的黃色經濟圈，那算X數吧！音樂本身是藝術，如果你本身喜歡他的音樂，因為藍黃的關係，而不喜歡他的作品，那你就不是喜歡他的音樂。音樂還音樂。 我可以不喜歡他，但不代表不聽他的歌。

MAEL：你要知道音樂人，表面的身份和真實的想法不一定是一樣，有些有公司的負擔，不能公開表明自己「撐邊面」，但不代表他不是你那邊的人。更不要迫人表態，說不表態的人就是藍絲，或比他們更差。

JB：例如我喜愛 Michael Jackson ，我很喜愛他的作品，你估他沒有做過一些在娛樂圈不能被接受的東西，他一定有喇！但我不會因為他的為人，而不喜愛他的歌。

如果你因為我的立場，而不喜歡我的歌。你唔L係聽我的歌！

香港最大的問題，唔L係聽歌，係聽人咋嘛！ JB

MAEL ： 聽音樂真的用返音樂的「審美觀」。

(吓！音樂的「性器官」？)

JB：都得！是在哪裡的？

Novel Friday：黃色經濟圈是讓人有概念，支持同一個理念的人？

如果一個歌手是警察，他rap得好L好，可能我都會選擇不聽。老實的！ KENI

Keni：歌手的取態，點都會影響部份人的心態，如果一個歌手是警察，他rap得好L好，可能我都會選擇不聽。老實的！因為我真得不喜歡他。但我覺得黃同藍都好，最後都是要用音樂去說話。

例如餐廳無論你是黃藍，首先都要煮得好食，不可能你是黃，就可以9煮！藍的就因為無人光顧，就不做好質素。這是我們的專業，無論在任何位置，我們都要做好「professional」。樂迷方面，則視乎他們的取態，如果真係有一個「黑警」去唱，我真的真的不會聽，因為真的好影響心情！

JB：本質好緊要，可能我推出《Fuck The popo》之前，你們會覺得我的作品好難聽。推出之後，大家會話原來這個人好L黃，好L正喎！就會突然好撐這個rapper。

其實本身你唔L係喜歡我作品！只係我是黃，你就好L支持我！ JB

JB：無可能說我自己黃到金色，之後作品就可以亂做。不是這樣！音樂是講音樂，餐廳是講食物，時裝店是講服飾，無可能你很黃，就亂出件白Tee，就叫人去買！

你所說是《W.T.F.H.K》到《Fuck the popo》之間的轉變？

JB：對呀！我一直覺得《W.T.F.H.K》，我是沒有問題，只是現在會見到「假的支持者」，他們會留言「對不起！我怪錯你！」其實你跟本沒有，聽我的歌。

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

MAEL：聽立場。

JB：聽人囉！《W.T.F.H.K》就是說他們這個情況，他們自己沒有醒覺，就鬧我是否因為上了內地工作，所以就乜乜乜？不敢指罵社會議題？到我真係講，你就話點點點。

Greytone 越來越多人，你們如何整合整個團隊一起前進？

KENI：不會一樣，叫得 GRETONE 就黑黑白，各有不同。至於團不團結，就是睇心態，好像一家人般，爸爸、媽媽、細佬、我，各有各角色，這種才是一家人，才是Avengers，如果全部都是雷神，點算好？

MAEL：都好喎！都應該幾好睇！

JB：好正喎！全部都係？蜘蛛俠都OK！

Novel Friday 、BMW、JB 一直是好朋友。(攝影：Moment Hung)

MADBOII：個個都唔同，才是 GRETONE 與其他廠牌不同的地方。是音樂的力量。

JB：我們不是hip hop廠牌是音樂廠牌，我們想跟貼返音樂的trend去做，大家知道自己做什麼就可以。

MAEL：好像《Fuck the popo》和《Riley and Her Nightmares》，大家都是講同一件事，但用唔同方法，一個表達憤怒，一個表達失落，我們點都可以。

今次的音樂會如何連貫不同風格的音樂人？

MAEL：今次曲目是跟據情緒去排列，不是以風格或音樂人去分。剛剛提及會不會如88rising般做首合唱歌，我們不要為了「曬馬」而做，如果有一首音樂是適合，我們去會去做。

KENI：今次要想像要在一個完全「吉」的空間去做一個音樂會，比上年規模正多。我想做預言家，我估到時會有便衣。

(如何識別便衣？)

MAEL：不要尋迷捉鬼！

JB：有都唔驚。

今次特別嘉賓 BMW 和 Novel Friday ，你們如何睇 GREYTONE 這場音樂會？

Novel Friday 和 BMW 是今次GREYTONE 音樂會的嘉賓。

BMW ： 大家都無心情睇娛樂，這是一場冒險，這半年有很多感受，一次過去表達。我自己聲音比較沉，作品較有力量，同他們應該有些火花。

Novel Friday ：他們的風格很鮮明，上年我和KENI 寫了首歌講傀儡，大家的個性合作幾有趣。

JB：大家都是朋友，有一起打波，大家都會傾音樂。我和BMW更是由細識到大，大家都是東浦友。

Novel Friday：大家一齊搞show，一齊「take risk」。

訪問完畢 JB 遇到心動興奮的冰室姐姐拿簽名：「你真係好靚仔！」(攝影：Moment Hung)

GREYTONE 越來越大的Family。(攝影：Moment Hung)

活動詳情：

《GreyTone Music - GREYEAR演唱會》

地點：D2 Place

演出單位：JB / Madboii / W.Lin / Keni / Mael

演出日期：2020年1月30及31日

演出時間：晚上7時開始