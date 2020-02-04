Billie Eilish 家中錄音室三千美金器材 打造格林美最佳專輯

Billie Eilish 橫掃2020年格萊美獎，她與製作人哥哥 Finneas O'Connell 獲得四個主要獎項，大部份歌曲在家中製作，他們的工作室器材總值大概只是30盒口罩的市價。

Billie Eilish 橫掃2020年格萊美獎，她與製作人哥哥 Finneas O'Connell 獲得四個主要獎項，年度製作、年度專輯、年度歌曲(《Bad Guy》)、最佳新人。

含金量十足的獎項背後，多數的歌曲都是出自他們兩兄妹的睡房工作室，在「bedroom producer 」盛行的年代，音樂人已經可以在家中完成整張專輯的製作。

Billie Eilish 與製作人哥哥Finneas O'Connell，是今屆格林美獎的大贏家。(圖片來源：Getty Images )

Billie Eilish早前向音樂雜誌NME透露，她的「bedroom studio」器材成本不到3000美元，以下是他們所用的器材：

製作人哥哥 O'Connell 領“年度歌曲獎”時：「這個獎給所有在睡房裡做音樂的孩子的。」隨著製作成本的下降，和網上音樂資源的開放，更多年輕的創作人可以加入這個音樂圈，要15歲成名只需要好好努力！