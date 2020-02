《 Mad Max 5 》今年開拍！回顧前作的電影配樂

不少影迷都看《末日先鋒:戰甲飛車》( Mad Max: Fury Road )看得不亦樂乎,為了延續 80 年代的《 Mad Max 》電影系列,當中的非 CGI 特技場面也夠慰籍一眾 7、80 後影迷的小小心靈。現在《 Mad Max 5 》確定會在今年內開拍,扭耳仔和大重溫一下《 Mad Max 》的電影片段外,也來聽聽其電影配樂。

《 Mad Max: Fury Road 》中最經典的,一定要數這幕

當中最為人熟悉的是彈著噴火結他的 Coma the Doof Warrior 啦。他有一條搞笑片《 Funny or Die 》「教」人如何彈奏...

《 Mad Max: Fury Road 》的配樂是由荷蘭作蘭家 Thomas Holkenborg aka Junkie XL 主理,他也在之後製作過《 Deadpool 》、《 Alita: Battle Angel 》等。大家可以聽聽這首《 Brother in Arms 》 。Thomas 以 rock opera 的風格作基礎,所以大家聽到的配樂都是以電結他作主導;同時,他也請來了 Yeah Yeah Yeahs 的結他手 Nick Zinner 來幫忙,更被大讚是給 OST 錦上添花。

不過大家也別忽略了前面三部《 Mad Max 》啊,除了都是由 George Miller 執導外,也都是由 Mel Gibson 擔正主演。大家可看看第三集《 Mad Max Beyond Thunderdome 》當年的預告片

音樂呢?則可以聽聽 1981 年《 Mad Max 》第二集《 Mad Max 2: The Road Warrior 》的配樂,由 Brian May 主理

好,說回《 Mad Max 5 》,第五集後末世 / steampunk 電影將會暫定名為《 Mad Max: The Wasteland 》,導演 George Miller 確定在今年稍後時間開拍。不過電影主角 Tom Hardy 和 Charlize Theron 能否回歸仍是未知之數,因為 Tom 正在拍《 Venom 2 》、Charlize 也未有空檔的時間,同時導演 George Miller 自己也正為下月有 Idris Elba 和 Tilda Swinton 擔正的《 Three Thousand Years of Longing 》開拍作準備。

在有更多新消息前,再聽聽在《 Mad Max: Fury Road 》內的一曲《 The Return To Nowhere 》