奧斯卡 2020 延伸 - 甚麼是電影的 Sound Editing？

每年奧斯卡除了大家最關心的最佳男女主角、最佳導演和最佳電影之外,其實都有各項大家可能忽略,但對電影和音樂都是很重要的獎項,其中一獎,就是最佳音效剪接獎( Academy Award for Best Sound Editing ),今年的奧斯卡由電影《 Ford vs Ferrari 》奪得該獎,那究竟甚麼是 Sound Editing?