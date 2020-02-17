Common 「spoken word」開場，NBA明星賽最精彩音樂演出！

今屆NBA明星賽在芝加哥舉行，生於此地的chance the rapper及hip hop OG的Common，代表這個城市參與明星賽的音樂演出。 Common 以「If this city could talk」為題，用撼動人心「spoken word」句句押韻，表述芝加哥的光輝歲月。一起重溫今屆NBA明星週末精彩的音樂演出。

Damian Lillard 受傷缺陣 以音樂人身份參戰

Damian Lillard 的flow未能如他的三分球般乾淨利落。(圖片來源：Getty Image)

相信有玩過《2K18》的樂迷，都有與拓荒者球星 Damian Lillard 一起在錄歌的經歷。曾經推出個人hip hop專輯的 Lillard ，今屆因傷缺陣賽事，卻以表演者身份上台助興。 Lillard 的flow 功工未必有全明星級數，幸好同場有 Lil Wayne 為他助攻。

chance the rapper 芝加哥地標hip hop音樂人

由圖書館rap到上芝加哥公牛的主場，chance 代表著這個城市的夢想。(圖片來源：Getty Image)

曾經於Netflix的hip hop選秀節目《Rhythm + Flow》 擔當主持的 chance the rapper ，節目來到芝加哥站時，他分享了自己的音樂起點，是源於芝加哥公共圖書館內的「band 房」。由圖書館到芝加哥公牛的主場館，是 chance 歷年最地標性演出。

Common 「spoken word」今屆明星賽的演出MVP

Common 十金分鐘的開場演說，句句押韻，同時亦令台下的Wade眼濕濕。(圖片來源：Getty Image)

芝加哥的驕傲除了 Michael Jordan外，這個城市還產出了一個歷史級的名字-奧巴馬，他能帶領黑人走上美國政治的最高點，同時亦有賴前人黑人民權領袖 馬丁路德金，啟發了芝加哥人的自由意志。

早前為《馬丁·路德·金－夢想之路》製作主題曲的hip hop OG 「Common」，這位芝加哥人在明星賽的演出，不像是音樂表演，更像一個屬於城市簡介會，他用「spoken word」句包押韻串連芝加哥人傑地靈的光輝歲月，同時亦向逝去的Kobe作致敬。

去到最後 Common 要介紹兩隊球員出場，他的押韻亦沒有停止，如果音樂演出有MVP，今屆他就是舞台上的「MAMBA」。