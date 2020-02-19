Cyberpunk！駭入電子義肢用思想控制合成器玩音樂

去到今時今日，社會未必如大家所想是個「烏托邦」，但科技就日日新鮮，真的是如科幻小說中的 cyberpunk 元素形容了「 High Tech, Low Life 」那樣子。那如果音樂利用科技連接上我們的心志（ mind ）和思想，那真是一種「 cyberpunk 音樂」！一位使用電肌義肢的人，駭進自己的義肢，接駁到電子合成器上，他可以用思想控制合成器玩音樂！

Bertolt Meyer，是一位心理學博士，在德國 Chemnitz University of Technology 當教授，是一位天生失去了左前臂的人，使用了英國開發的肌電義肢（ myoelectric prostheses arm ）i-LIMB。他的 YouTube 頻道都會展示一下他的義肢可以做到甚麼，讓更多人知道義肢的技術每天都在進步；同時，他也是一位電子音樂迷，當 DJ 當了 15 年有多日前他上載了最新的影片，說自己成功用電腦駭進了自己的義肢，再接駁到一台電子合成器，繼而用正接用腦袋、用思想控制合成器做音樂！

Meyer 說他和丈夫 Daniel 及 KOMA Elektronik 的 Chrisi 合作，將一個電子部件（他們稱為 SynLimb ）接到義肢的前臂部位中兩個用來偵測神經脈衝的零件 —— 即接收腦部神經指示義肢手腕及手指郁動的訊號；而 SynLimb 又會駁到合成器上╴邊過 control voltage（ CV ）去控制合成器，變相這是如在用思相直接控制合成器了。片中大家看到的，是他用思想「控制」effect 的 on 與 off 。

好 cyberpunk！