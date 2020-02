「已兩個月沒收入」- 本地 livehouse 「 TTN 」面對疫情再次結業

本地 livehouse Hidden Agenda 自 2009 年創立起一直面對風風雨雨,被政府的政策影響一直變更場地位置,經歷了五代的變遷。至 2018 年,Hidden Agenda 將場地命名為 This Town Needs( TTN )在油塘重新出發,兩年來看似正穩步上揚,一眾本地或國外音樂單位的演出都順利舉行,樂迷也看似重新有回一個聚腳地,但 2020 年一場武漢肺炎疫情爆發,多個音樂單位取消來港,沒有演出,就沒有收入... 今天 TTN 的 Facebook 專頁發表長文,向樂迷再一次表示場地要無奈結束,大家也只能寄語:江湖再見。

TTN 於今天在 Facebook 專頁發文,談及過去兩三個月場地因疫情受到嚴重影響,說到「 所謂嘅香港演出業,實際上勢單力薄,一個疫症冚埋嚟就會收皮。」

文中又提到場地已兩個月沒有收入:「 拖欠租金嘅情況下,面對住幾乎全數場次取消、改期,仲有康復香港無期種種不明朗狀況之下,實在無辦法繼續營運落去。」

場地主辦人之一阿和,他回覆扭耳仔時說:「其實都仲想搞落去... 唉,真心,想再搵個新地方,我相信會有良心業主嘅。依家冇咗一個可以作為香港主辦、可以容納 300 至 400 人嘅場地其實好傷。」

不過阿和又說,現在只是實際場地結束,但 Hidden Agenda: TTN 的部分仍存在,仍會以主辦單位的形式舉辦活動及協辦活動。

大家如想向 TTN 這個經歷幾番風雨的場地作最後致敬的話,場地會於本月 27 日舉行最後一場 live:「 This Town Needs Freak - H.J. Freaks Live in Hong Kong 」,支持 Hidden Agenda 、支持 TTN 、繼續為本地音樂藝術空間和工廈問題發聲!

以下是 TTN 的聲明全文:

「如果可以再見再高都高攀 九曲十三彎 波折當三餐」

− Matt Force 《告別》

呢個時間選擇告別,一定唔係我哋嘅初衷,或者連本身「係唔係一個選擇」都值得商榷。

但事實係,我哋要同大家講再見了。

唔知你哋有無睇過,我哋策展部OC2S費盡心思寫嘅三篇萬言書(見文末)。其實同大家講咗咁多有關演出行業結構、營運模式、政策影響等等,都係想帶出一點:

所謂嘅香港演出業,實際上勢單力薄,一個疫症冚埋嚟就會收皮。

過去呢兩個月嚟,我哋近乎係無收入。拖欠租金嘅情況下,面對住幾乎全數場次取消、改期,仲有康復香港無期種種不明朗狀況之下,實在無辦法繼續營運落去。需知道,喺本地經營獨立演出場地真係好·L·重·皮,除非有政府或財團資助,本來就係吃力不討好、叫好但又唔叫座嘅修羅苦行。

TTN自開業以來過五關斬六將辦妥所有相關牌照, 添置好所有專業設備以來,一路都係入不敷支,亦無收過政府一分一毫補貼,你哋喺呢度度過嘅每一個難忘時刻,都係我哋一班手足耗費心力、財力一手一腳營造出嚟。就算每個月要倒貼一筆, 只要大家見到好似喺香港推得郁「音樂業」呢舊古老石山分毫,我哋都從未介意。

總結過去觀察,香港舉辦嘅演出當中,不論本地還是外國,都不乏優質內容。比較可惜嘅係觀眾口味市場不足,而觀眾群組嘅大小、忠誠度,會直接影響主辦單位嘅決策、風險管理,以至存亡,繼而反映喺互相依存嘅場地。咁樣環環相扣底下,行業每一部分嘅持續發展都係關鍵。

當日成立This Town Needs嘅初衷,係團隊認為,呢個城市值得擁有一個獨立創意藝術空間,去俾大家探索同容納各式各樣有待定義嘅文化活動。你當佢係一個「護苖基金」又好、「培植場」也好,都實不為過。

眨吓眼兩年多過去,你話係咪搞得有聲有色,一定係「不完美但可接受」,中間做嘅實驗有得有失:同 Heroes Beer Co. 出隻勁正手工啤、同 nomad nomad 玩真文青市集、搞學術台放映會、indie新秀音樂會、動漫毒L勁舞團、保險界卡拉OK......好似玩AOE咁,往往喺最意料之外嘅情況下搵到條新路。最重要嘅係,我哋始終俾到個穩陣嘅場出嚟,令呢個空間滿載住無數嘅對話同故事。

喺呢度,我哋要多謝合作過嘅主辦單位、各位觀眾、願意相信我哋嘅贊助商,同所有一路上幫助過TTN嘅人。2月27號嘅 This Town Needs Freak - H.J. Freaks Live in Hong Kong 會係我哋呢個場地最後一場演出,希望大家唔好忘記TTN同Hidden Agenda,繼續關注本地藝術空間尤其係工廈政策嘅問題(掙扎arrrrrrh!)。

祝身體健康,有緣再會。