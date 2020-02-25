真要保護好 - 演出樂器無價寶 安檢整爛唔認數

港鐵早兩年試過對大型樂器進入車站範圍有些「奇型怪狀」的「規則」，更試過一女學生背起一部古箏而被禁止上月台上車，引起不少演出人士、音樂系學生不滿；外國的音樂人其實也常常面對這類問題，他們乘搭飛機到不同地方演出，帶著的樂器可以是貴重的古董，也可以是獨一無二的器材，但山入境關口、甚至航空公司從未有對樂器多加保護，在運輸過程中損壞甚至報銷... 最近，又有一位馬里音樂人成為受害者。

早星期的日子，馬里音樂人 Ballaké Sissoko 要由美國到巴黎演出，他帶著一部訂制且非常罕有的手製西非樂器 kora，到埗法國時打開保護箱發現樂器支離破碎，他指控是美國關岸人員檢查他的行李時疏忽弄毀這個「無法替代」的樂器。

美國的 Transportation Security Administration（ TSA ）否認，說他們從沒有打開過 Ballaké 的行李作檢查。不過在他向《 The Guardian 》寫的電郵指：「我不能相信他們（ TSA ）會否認，在我的行李中有一張 TSA 的字條，難道是我放進去嗎？很明顯他們查過我的行李。」Ballaké Sissoko 要進行巡演，而損壞了的樂器絕不能只是走入樂器店就有人為他修理。

Ballaké Sissoko 與他的 kora。

Ballaké Sissoko 在 Facebook 上載了他的 kora 的「殘肢」。

事件當然又一次引起了「音樂人的器材運送過程得不到適當的保障」的議題，更有說今次受害者是非洲黑人所以是一件種族歧視的「 hate crime 」。是不是去到「 hate crime 」這個程度就見仁見智，但其實一直都發生這類事件，這十年內也有幾單，如女音樂家吳蠻的琵琶就在 2013 年被飛機的機務員弄毀了，但如類似的傳統樂器，是比較難找到一些硬盒硬箱去放置，所以吳蠻經歷此事後，如再坐飛機的話會為琵琶專程買多一張機票...

吳蠻被弄損的琵琶。

2018 年也有一位以色列的音樂總監 Myrna Herzog，帶著一部如大提琴、但卻是一種叫 viola da gamba 的全手造樂器，在一程由巴西飛返以色列的一程飛機後，就變成這樣...

這真是有被列作「 fragile 」貨件去處理嗎？

樂器對音樂人來說，是「非常重要的東西」也不足形容，根本是靈魂的一部分，看到樂器損壞是會有切膚之痛的，希望即使你不懂音樂，也要明白這一點。