迎接WestWorld S3 《權力遊戲》配樂家翻玩Guns N' Roses經典作

記得《WestWorld》劇中西部酒吧中自動演奏的鋼琴？劇中配樂曾經出現過 Radiohead的《No Surprises》《Fake Plastic Trees》、The Rolling Stones《Paint It Black》、 Nine Inch Nails《Something I Can Never Have》、Nirvana《Heart-Shaped Box》.....

多首經典流行作品，製作人路蘭細佬 Jonathan Nolan 解釋引用名曲的原因，是為了這個科幻世界與現實有所連結，把樂園扣連真實的時空。《WestWorld》第三季即將於3月15日啟播，官方先釋出由主理配樂的 Ramin Djawadi 重新演繹 Guns N' Roses 《Sweet Child O' Mine》。

Ramin Djawadi 除了創作《WestWorld》的配樂，多年來《Game of Thrones》的所有配樂，都是出自他手筆。「WW」被譽為「權力遊戲」在HBO頻道的接班人，除了主題音樂非常人腦之外，Ramin Djawadi 用鋼琴翻玩多首搖滾名作，亦是劇中廣受討論的焦點 (是一種病毒行銷的手段)。

The Rolling Stones - Paint it Black

Nirvana - Heart-Shaped Box

相信第三季又會出現 Radiohead 的作品，有時覺得製作人是為了播喜歡的歌才拍一套「啱feel」的劇，這是MV的概念嗎?