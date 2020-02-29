不要停止支持！ TYNT和Thud 3月7逆市開show

歡送TTN油塘過後，大家不要就當完成任務，整個Indie圈是共同體。TYNY與Thud 3月頭在北角 MOM livehouse舉行演出，是將會到日本巡演的TYNT，及到美國巡演的 Thud ，一個良好的預演(希望去到)。

TYNT 與 Thud 的演出名為 (Not Cancelled) ，顧名思義他們無論如何都不會取消的演出！雖然疫情還有減退的跡象，但大家都開始正常行動了，3月2號更開始全面復工，無論如何大家都要提升防疫裝備，才去看演出。

TYNT 團照

TYNT 將於三月尾展開日本巡演，更獲邀參與日本SYNCHRONICITY音樂節，同埋更有toe、downy、fox capture plan 大家耳熟能長的日本獨立樂隊，作為香港的代表的TYNT，富迷幻實驗電子的 psychotic 氛圍，如果你喜歡M83、MGMT、Beach House等樂團，你應該會感受到 TYNT 的vibe，他們即將推出專輯亦找來 M83 混音師合作，希望香港樂隊的作品亦能與世界接軌。

Thud 團照

Thud 在他們出發到美國巡演前，發布了全新作品《North Acton》，Dream pop, New Wave, Synth pop, Shoegaze 的音樂元素，熱潮需未及五年前興盛，但這種氛圍的音樂，往往是日常化解悶氣的良伴，鎖著春風與秋涼的氣氛。(多花巧的文字都不及你親身聽聽。)

活動詳情：

TYNT + Thud (Not Cancelled)

3月7日 8:30 pm

地點：MOM livehoue