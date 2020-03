新冠肺炎嚇唔到電音教父？Kraftwerk 確定六月北美 3D 巡迴

2020 年未過 3 個月, 已被一場在去年底爆發的疫症弄得整個世界人心惶惶,音樂演出界更是首當其衝,一場接一場的音樂會、band show 取消或延期。不過德國傳奇電音教父組合 Kraftwerk 看來對疫情會改善相當有信心,日前公布了由六月起由加拿大、經過美國不同地區如三瀋市、洛彬磯、邁阿密、紐約、芝加哥等地,一路去到 8 月尾回到加拿大蒙特利爾的北美巡迴演出...定還是相信美國總統 Donald Trump 說美國民主派和媒體是「利用新型冠狀病毒作 fake news 」?

德國傳奇電子組合、電音教父 Kraftwerk,在 2020 年迎來樂隊的第 50 個年頭,所以他們的《 3D summer concert tour 》會由 6 月起,於北美作主要演出場地。

但現在全球的新冠肺炎疫情未見有減退跡象,更已在歐洲、美國等地開始傳播。雖然現在距離 6 月還有一段日子,但 5 月時 Kraftwerk 還計劃了會到西班牙、法國,甚至是現在疲情爆發得頗嚴重的意大利!

Kraftwerk 官網看到 5 月底樂隊會到帕爾馬、帕多瓦和米蘭演出。

美國最新已有 6 人因為新冠肺炎死亡,100 宗的確診了,現在 Kraftwerk 公布北美巡迴演出,是「搏一搏」疫情減弱,還是一句「 We are the robots 嚇唔到我哋嘅!」呢?

Kraftwerk 預計由 6 月起會從加拿大開始到北美多個城市演出。

最後都是重溫一下 Kraftwerk 這個被譽為「 Gesamtkunstwerk 」(英:total work of art )的 3D 音樂會的幕後製作。

也有一條是影到他們在現場演出時用甚麼儀器;大家會有趣地看到成員 Falk Grieffenhagen 好像在用 iPad 查看「如何用 App 去做音樂 visual 」的場面,大家猜猜他是在甚麼?

