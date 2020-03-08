柯泯薰 - 有結他就沒有發不出的聲音

「我覺得 live session 很重要，我們團員之間很習慣做非常『真實』的練習、編曲，以及現場的演奏，」柯泯薰說，「所以我們非常講究與喜歡這樣的方式，紀錄一首歌的 live version。」

很快地，玉成戲院錄音室製作的 live sessions 節目 CINEMA SESSIONS， 已經來到了今年度的尾聲，一共邀請 12 組樂團參與，擔任最後的壓軸是柯泯薰。

柯泯薰曾在高中時到北京學習舞蹈，期間自學吉他。她的音樂生涯從 2010 年開始，回台陸續發表幾張手工單曲。首張專輯《遊樂》於 2014 年發行，展現獨有的民謠風格，已經具有相當的辨識度；3 年後，第二專輯《不能發出聲音》繼續她對於音樂的探索，並增添了聲音採集的空間感，更入圍金曲獎「最佳演唱錄音專輯」。



今年初，柯泯薰受日本森岡書店邀請策展，主題關於「時間與記憶」，除了展出她的信件與影像，更找來日本聲音／視覺藝術家岡本憲昭（okamotonoriaki）合作單曲《We stay here》，實驗的味道十分濃厚，在當地採集了深處山林與歷史建築的環境聲音。此外，實體單曲包裝刻意採用 8 公分小 CD 的形式，這是向日本 J-Pop 的黃金時代致敬。

+ 5 + 4 + 3

柯泯薰跟多數的台灣民謠歌手一樣，抱著一把木吉他，沒有太繁複花俏的技巧，但她擁有鮮明的 Indie folk、folktronica 的深度靈性，嗓音帶點稚氣，不會讓人感到過膩。對她來說，CINEMA SESSIONS 採用的同步錄音形式，保留了更多現場感，突顯出她歌聲的表情以及對器樂質地的追求。



「最開始跟 Andy 合作是在製作《不能發出聲音》的時候，他照顧了整張專輯的混音，那時候玉成戲院錄音室才剛開始裝潢，我還有來這裡掃地呢......他知道每位歌手的特性，或是音樂家想要傳達對聲音的理念。」柯泯薰笑著說。「對應各種音樂型態，會做錄音上的不同調配，有時候會在大間錄音室做錄製，儘可能讓所有的團員都在同個空間中。但，有時候也必須在小間錄音室分開錄音，方便混音。」

此次的製作陣容，除了錄混音師 Andy Baker，柯泯薰也找來固定合作的樂手班底，彼此搭配多年，各自擁有豐富的玩團經驗，包含來自濁水溪公社的鍵盤手蛋、黃玠的貝斯手高潮、佛跳牆的鼓手千千、擊沈女孩的吉他手大偉，以及來自日本的岡本憲昭。

這次他們分成兩組，分別錄製的兩首歌曲都跟專輯版本有些微差異，主要都是以民謠為基底，再加上一點電氣味道：〈飄浮〉誕生在某個低潮的下午，她看著天空發呆，懷疑著自我；當被現實生活綁住的時候，常常會有急欲掙脫的想法，〈樹對我說〉其實是在傳達誠實地面對自我、將會找到心靈自由。

「每當抱著吉他，彈完一首歌或是練習幾個樂句之後，所有的烏煙瘴氣都煙消雲散了，」她說著。或許，柯泯薰一路走來，獲得的關注度尚屬有限，但相信她會繼續踏著前進的步伐，一如她始終在歌聲中傳達的。