全球洗手捽捽下！各地瘋傳的20秒洗手歌，New Order 也來玩！

每日出出入入都要洗手,各地音樂人為這20秒的時間,創作了多首「洗手歌」,連 New Order 和 RAGE AGAINST THE MACHINE 玩埋一份!

The Pancakes 短暫復出 麥兜春田花花洗手歌

香港Indie界女祖師爺「隊長」The Panckes (現為上市公司主席夫人),過往一直為麥兜動畫的角色「Miss Chan」配音。最近麥兜的YouTube 頻道,推出了20秒洗手歌,由麥兜的創作人伍賢親自填詞,伍賢作曲,可惜「隊長」沒有參與任何音樂創作,只錄了VO,但另一方面,她的丈夫卻出了親自創一首洗手歌。

艾粒招牌惡搞歌 令LadyGaGa都中招

Lady GaGa 推出新歌《Stupid Love》後,她的荒野《MAD MAX》式跳舞MV被各地樂迷惡搞(我已經忘記本身首歌係點!),先有台灣古早味大媽電音,到香港版本就是以艾粒的《戴了口罩你最美》為GaGa加持,由叱咤903節目主持人少爺占及當奴組成的組合「艾粒」,每隔幾年都會推出傳世「佳作」,繼2017年《十戒歌》,今次「口罩歌」提升到國際戒嚴的級別,點解GaGa可以咁啱beat?

越南「洗手舞」紅遍疫區媒體抖音

內地因疫情關係,令大部份社交活動的取消,卻反而令到抖音的活躍用戶大大提升,除了自拍「防疫時裝」後,這隻由越南舞者 Quang Đăng 創作的「洗手舞」紅遍內地。雖然舞蹈包含所有正確洗手的動作,但沒有真正洗手,甚至大家都沒有帶口罩外出拍攝。

洗手歌詞表生成器 New Order 同 Rage against the machine 玩埋一份

平時大家沖涼的時候,都會不自覺哼起自己喜愛的旋律,如果厭「洗手歌」太造作太抽水,可以自行製作喜愛的「洗手歌詞海報」,經典大團 New Order 製作了《True Faith》版本,Rage against the machine 就將反警權名曲《 Killing In the Name 》製成海報,一舉兩用,但係有啲野,就算水洗都唔清!附上生成器連結。