《劫後重生》金像配樂家Alan Silvestri 曲下角色都多災多難！

在Tom Hanks宣布確診俗稱「武漢肺炎」的COVID-19病毒,大家都紛紛重溫他在《Cast Away》(港譯:劫後重生)的電影片段,「湯生」在多套電影中都大難不死,憑《阿甘正傳》獲得金像獎的配樂家Alan Silvestri ,他曲下的角色係咪全部都咁好彩?

《回到未來》系列 博士一開始就被射死

出生於紐約的 Alan Silvestri ,18歲時在柏克理音樂學院修讀兩年制課程後,就開始幫B級動作片作配樂,到1985年他迎來事業第一個高峰,為《Back to the Future》(港譯:回到未來)獻曲,及後電影成為大熱,更開展史詩式的三部曲,成為影響日後科幻電影的傳奇作品。(動畫Rick & Morty 的角色設定是源自《回到未來》)。

在科幻電影彩蛋集合大作《Ready Player One》,當中亦有出現《回到未來》的時空車,導演史提芬史匹堡亦專程找來 Alan Silvestri 配樂,亦是一個重大的彩蛋。

《Predator》鐵血戰士獵殺76人軍人小隊全滅

與異形齊名的鐵血戰士系列,Alan Silvestri 回到拿手的科幻動作電影範疇,初代的鐵血戰士大多數時間都是在隱形狀態,極需要靠配樂及聲效去營造整個氣氛,每當「它」接近時,主題音樂就會響起,令觀眾覺得自己是等待被獵殺的生物。整套電影除了主角生選,鐵血戰士與整隊士軍都死清光。現在的肺炎病毒,也猶如隱形的殺手般可怕的存在。

Marvel《Avengers》系列 全地球消失一半人

講到 Alan Silvestri 曲下死得最多人,一定是Marvel的《復仇者》系列,由《美國隊長》電影開始,Alan進入了MCU浩翰的世界觀。

Alan Silvestri 在外媒訪問中表示在製作復仇者電影的主題音樂,就如建築般一層一層地加上去,讓超級英雄成員一個一個增加集結起來時,可以聽到他們每個人的郁動,讓原本的主題音樂更豐富,當中《Avengers:Endgame》復仇者集結一幕,是 Alan Silvestri 人生最史詩級的一刻,由B級動作片到全球以及這個世代最大的製作,當中究竟死了多少人才來到這裡?(誤)

《阿甘正傳》《劫後重生》湯漢斯 成最重要的生還者

由湯漢斯主演,Robert Zemeckis 執導的《阿甘正傳》,為 Alan Silvestri 帶來首座奧斯卡最佳原創音樂獎項,Robert Zemeckis 與 Alan Silvestri 一直是最佳的拍檔,自《Romancing the Stone 》(1984)、到《回到未來》系列、《阿甘正傳》(1994)、《劫後重生》 (2000), 《北極快車》(2004)、 《A Christmas Carol》 (2009)、《Flight》 (2012) 、 《The Walk 》(2015)等多套經典電影,Alan 都為每個危機到來,帶來冒險彩色和希望。

在整套《劫後重生》電影中,大部份時間都是只有環境的聲效,播放配樂的場境最有一兩幕的時間,最為深刻當然是主角在大海獲救後,回到已另嫁他人的妻子家中,離開時兩人在雨中相擁,成為了湯漢斯從演上,及 Alan Silvestri 樂曲中最浪漫的時刻。

I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring. Cast Away

湯漢斯在告別舊日的妻子後,在朋友家中說出電影中最重要的對白「 I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring.」,無論如何我都要保持著呼吸,因為不知道明天海浪會帶給你什麼(希望)。筆者希望湯漢斯在面對肺炎,都可以一直「 keep breathing」。