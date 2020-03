送給信任權威的你 - 科學研究指「講粗口」要從小培養

自命為一個「文明的人」、「有學識有修養的人」,粗口,對這些人來說是另一個世界的事。不過你可能錯了,講粗口或用「粗言穢語去咒罵人」這個概念,原來有「正能量的一面」!權威科學類型的研究支持了這一個說法,也讓自命「有學識有修養的人」—— 若仍有腦部運轉思考空間的話 —— 可以在公共場合打破既有的社會規範。

人工智能研究學者和作者 Dr. Emma Byrne,研究出「講粗口」與誠實( honesty )、更好的詞彙量( better vocabularies ),更好的信譽( better creditbility ),與朋輩增進友誼( improved camaraderie with our peers )及處理憤怒( anger management )均有關聯。同時,她也不停教導學生講粗口是可以幫助他們更好地理解語言。

對上的 Google talk 是比較長,有興趣不妨一聽。《星期日泰晤士報》報導過這位,自稱「粗言穢語的科學家」在英國的 Cheltenham Science Festival 上對觀眾說:「我們努力令所謂『粗俗語言』遠離孩子們,直到他們(好像)知道如何有效使用它們為止。但我認為這個心態必需改變。」

她還指在「 open-minded 的成年人的支持下,學習如何有效地使用粗俗語言,比試圖禁止兒童使用這種語言好得多。」

Dr. Emma Byrne 強調:「你愈是禁止這種語言,你只會將它們變得更神秘,孩子們也只會更困惑,也無法理解周圍的人使用這種語言時的情感。」 她又說孩子們需要學習講粗口會如何影響他人。

這項研究其實也涉及相關很多層面的教育和行動。儘管 Dr. Emma Byrne 花了大量時間談論人工智能和機器人技術,但她對神經科學亦深有興趣,也使她出版了第一本流行科學著作:《 Swearing is Good for You: The Amazing Science of Bad Language 》。

當然要大眾接受這一種觀念仍要一段時間,因為大眾受到節禮或 stereotype 的約束實在太多年了,要打破框框,就需要有人行出第一步。