美國後核團Crown The Empire 早前避疫取消來港 結他手今宣布確診

2月初因為避疫而取消在TTN演出的後核偶像團 Crown The Empire ，年初到過馬來西亞，新加坡，泰國，以及2月初日本的 BLARE Fest 演出，結他手在昨晚宣布「COVID - 19」的檢驗結果呈陽性反應。

Crown The Empire 在2月頭宣布取消來港演出。(圖片來源：TTN fb)

來自美國達拉斯的 Crown The Empire（CTE）成立於2010年，成員以改革 post - hardcore 的決心 (以及俊朗的外表) 開展樂隊生涯， 清濁雙主唱、暢快的breakdown、重型電子硬核元素，近年「black mirror」式的創作主題，更令他們的風格更鮮明。原本2月初會在香港 TTN油塘的場地作演出，而且帶來 馬來西亞Patriots和本地的逆流作暖場嘉賓，在開show前3日宣佈因香港疫情關係而取消。

Crown The Empire 最近的巡演行程，完成亞洲站後到南非演出。(圖片來源：Crown The Empire fb)

Crown The Empire 結他手 Brandon Hoover 曾透露大約在一週前感到不適，最初以為是流感，但以防萬一，他去了做冠狀病毒測試，在本港時間昨晚 Hoover 在 Twitter 宣布自己確診的消息。

Please read my statement 🦠 pic.twitter.com/8JLMs2POi4 — Brandon Hoover (@BrandonCTE) March 16, 2020

原文部份翻譯：「大約一週前，我開始嗓子疼，充血，比平時更累。然後，突然間我全身酸痛，發燒到102度。我躺在床上呆了幾天，滿頭大汗。老實說，我以為我剛感冒了！因此，我去了急診室接受了測試，並進行了冠狀病毒測試，昨晚我的結果又回來了，證實我已經有了。

目前，我感覺恢復正常，並且大多數症狀已經消失。如果有任何更新，我會告訴大家。我建議大家保持吸收資訊，自我隔離，喝大量水並洗手！我愛你們。保持平安。」

筆者希望hoover能夠盡早康復，在疫情過後能夠再度來港，樂迷是否需要創造一個「洗手pit」迎接佢哋？