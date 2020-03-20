世衛與Global Citizen 發起#TogetherAtHome IG gig 群星晚晚開唱

由世界衛生組織與 Global Citizen 合作，發起名為 #TogetherAtHome 的instagram音樂活動，由Coldplay主音Chris Martin 開始在IG開小型音樂會，點名John Legend接力，之後 Charlie Puth 、Common、Niall Horan 都相繼加入。 每晚都有巨星開live，呼籲大家好好留在家裡避疫。

以大型音樂活動籌款的社福組織 Global Citizen 與世衛合作了起「#TogetherAtHome」活動。(圖片來源：Global Citizen Twitter)

Global Citizen 是由一個國際教育和倡導組織The Global Poverty Project 的其中一個項目，透過大型音樂節籌款，推動全球消除極端貧困。

2015年，Coldplay 主音 Chris Martin 加入，為音樂節擔任策展人，今次 #TogetherAtHome 心活動亦是由他帶頭。Global Citizen 即將於9月全球多地舉行大型籌款音樂節「 Global Goal 」，屆時 Alicia Keys 、BoA、Billie Eilish, Coldplay、 Exo、H.E.R.、Janelle Monáe、Lizzo、Metallica、Miley Cyrus、Muse、Ozuna, Ozzy Osbourne 、Pharrell Williams 、Red Hot Chili Peppers、Shawn Mendes 、Tiwa Savage 、Usher......群星將在紐約、拉哥斯、首爾、社拜、歐洲、拉丁美洲演出。

GLOBAL GOAL 籌款音樂會將在9月全球多地舉行，未知會否因疫情而改期。(圖片來源：Global Citizen 網站)

由於參與 #TogetherAtHome 活動的全部都是流行巨星，大家都不習慣以「bedroom producer」及網紅般開直播，令整個 IG gig 出現多個有趣的時刻，Charlie Puth 笑言看了15個小時抖音學做網紅；John Legend 唱唱下，老婆沖完涼包著毛巾坐在鋼琴上飲住酒同大家聊天；Niall Horan 穿著睡褲彈結他；Common 拿著一大條鼠尾草當咪高峰~~