新作也可能是最終作 - more reverb《入侵》黑與白得永恆角力

純音樂 post rock 樂隊 more reverb,繼 2017 年的作品《 Glimpse 》後沉寂兩年終有新作 ——《入侵》。在此時此刻,以《入侵》之名推出新曲,讓香港甚至台灣樂迷都有無比的共嗚。不過,對 more reverb 來說,樂隊卻是再次被打跨了士氣,久候兩年的新作,很可能是 more reverb 的最後一曲。

樂迷 fans 等了兩年的 more reverb 新作,mv 請來 wong man sze 作 animation,大家可以看到在駕白的畫面上,有著黑色如墨砂的黑色有如一叢暗黑力量入侵入灰白的空間,是代表了我們現實的處景嗎?還是想對現今的獨立音樂圈的一次吶喊?之後又看到白色像是要與黑色對抗一樣... 要在訴說我們對抗一股無形力量嗎?音樂上可以說是 more reverb 最有氣勢的一首 post rock 歌曲,聽起來,令人想起了 Collapse Under the Empire 呢。

阿亨、力信、瑋洛組成的純音樂 post rock 樂隊 more reverb,早在 2011、2012 年就在獨立音樂圈演出,雖在 2013 年宣佈過解散,但成員經歷了些時間後又再走在一起,再加入了貓仔、Jonathan 和黃進一起創作,也終在 2016 年聖誕前推出了專輯《 lay down and mosh 》。到 2017 年 5 月的《 Glimpse 》以為是樂隊的創作力「第二波」,卻又在兩年多後的今天聽到了 more reverb 會「無限期休隊」前的作品《入侵》。樂隊成員原本是希望推出第二張專輯的,但近月的動盪也令他們坦言士氣上不再像以前;又的確,此時此刻在香港聽後搖的樂迷也好像買少見少... 六人時代的 more reverb 也只能走到推出兩首單曲的境地...

來回顧一下《 Glimpse 》