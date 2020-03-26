Nicolas Cage 由 memes 變成歌 - Kesha 以「偶像」作新歌

即不要對我說沒見過、用過笑過以 Nicolas Cage 發展出來的那個「 You Don’t Say 」的 memes，而早兩日女歌手 Kesha 更用了她的偶像（她是這樣說啦）之名在 twitter share 了新歌，歌詞提到了 Cage 的電影外，歌的 video 也剪輯了 Cage 在電影中的鏡頭！嘩，真是由圖像 memes 變成了影片 memes 呀！

首先，重溫一下 Nicolas Cage 的這個「 You Don’t Say 」的 memes 的出處，那是在 1989 年一套「 cult cult 地」的黑色幽默殭屍片《 Vampire Kiss 》內其中一幕的鏡頭。網民近年才拿出來當是 memes 來玩。

那與女歌手 Kesha 有何關係？首先，年頭時 Kesha 專程去了 Cage 的新電影《 Color Out of Space 》的首映，兩人又合照 Kesha 又大呼「見到偶像很開心」；Nicolas Cage 則在之後的訪問中坦言有和 Kesha 一起「出街玩」，說她「是位很好的女生」，但是不是 dating？天知地知他們兩人知。

Kesha 年初到 Nicolas Cage 的新戲首映禮專程支持偶像。

總之呢，Kesha 在昨日在 twitter 上載了一段一分多鐘 caption 為「mood」的片，片中是 Kesha 唱出了新歌，但不單止在歌詞中提起了 Nicolas Cage 演出過的電影如《 Leaving Las Vegas 》和《 National Treasure 》，又 sample 了 Cage 在 2010 年電影《 Kick-Ass 》的對白「 Good call, baby doll! 」╴更在片中剪輯了 Nicolas Cage 在電影中的鏡頭！這一分鐘的片根本是 Nicolas Cage memes 的進化版！也令得 Kesha 和 Cage 的關係更為耐人尋味。