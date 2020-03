坂本龍一 拍開箱片，8千蚊黑膠典藏版 送埋線香俾你點~

困在家中,人人都可以成為Youtuber!坂本龍一 自家廠牌 Commmons,推出教授在2019年的作品集「Ryuichi Sakamoto 2019」典藏版,八隻白色膠盤,唐紙印刷品,送埋線香俾你點住聽(拜神)!限量200套,承惠8千港元!

整整 100000 日元,連運費最少8千港元的「Ryuichi Sakamoto 2019」的典藏套裝,這發燒級的價錢,令筆者還以為是教授歷年來的創作精選,原來真的是貼題,只是他在2019所做過的配樂合集,加上一首限定的新曲。

集合《Black Mirror》單元劇《Smithereens》、日本電影《PARADISE NEXT》及《Kamejiro》、《Call me by your name》導演短片《The Staggering Girl》、法國電影《Proxima》、動畫電影《My TYRANO: Together, Forever》(首次做動畫電影配樂) ,每套電影的配樂獨立收錄於一張黑膠內,基本上是教授2019年的配樂成績表。

深色木紋盒裝,日本唐紙印刷樂譜及教授的鉛筆畫像,八隻黑膠,還有日本製的線香。(圖片來源:commmons twitter)

雖然價錢高昂,但教授在日本及中國大陸不乏死忠,相信全數200套在今日30號開售,都會被收藏者秒殺。隨碟附送由京都松栄堂所製作的線香,分正覚 、南薫、王奢香三種香味,如果買來是以收藏的角度,你捨不捨得點?

