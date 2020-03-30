坂本龍一 拍開箱片，8千蚊黑膠典藏版 送埋線香俾你點~

困在家中，人人都可以成為Youtuber！坂本龍一 自家廠牌 Commmons，推出教授在2019年的作品集「Ryuichi Sakamoto 2019」典藏版，八隻白色膠盤，唐紙印刷品，送埋線香俾你點住聽(拜神)！限量200套，承惠8千港元！

整整 100000 日元，連運費最少8千港元的「Ryuichi Sakamoto 2019」的典藏套裝，這發燒級的價錢，令筆者還以為是教授歷年來的創作精選，原來真的是貼題，只是他在2019所做過的配樂合集，加上一首限定的新曲。

集合《Black Mirror》單元劇《Smithereens》、日本電影《PARADISE NEXT》及《Kamejiro》、《Call me by your name》導演短片《The Staggering Girl》、法國電影《Proxima》、動畫電影《My TYRANO: Together, Forever》(首次做動畫電影配樂) ，每套電影的配樂獨立收錄於一張黑膠內，基本上是教授2019年的配樂成績表。

深色木紋盒裝，日本唐紙印刷樂譜及教授的鉛筆畫像，八隻黑膠，還有日本製的線香。(圖片來源：commmons twitter)

雖然價錢高昂，但教授在日本及中國大陸不乏死忠，相信全數200套在今日30號開售，都會被收藏者秒殺。隨碟附送由京都松栄堂所製作的線香，分正覚 、南薫、王奢香三種香味，如果買來是以收藏的角度，你捨不捨得點？

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