優雅女神讓時間停穎的鬼魅之吻 - 加拿大女唱作人 Ghostly Kisses

女唱作人向來都多到聽不完,不過要聽到歌曲 dreamy 又 elegant 的,就可遇不可求。最近又遇到一位叫 Ghostly Kisses 的加拿大女唱作人,聽她的歌曲的感覺就有如她用的這個別名一樣 —— 感受著鬼魅之吻。

Ghostly Kisses 是女唱作人 Margaux Sauvé 的創作企劃, Margaux 來自加拿大魁北克( Québec city ),用「 Ghostly Kisses 」這個名是因為她讀了 William Faulkner 的一首名為《 Une Ballade des Femmes Perdues 》( 英:A Ballad of the Lost Ladies )其中一句「 Brush my lips with little ghostly kisses. 」早在 2015 年 Ghostly Kisses 就推出了兩首歌曲,先有《 Never Know 》:

還有一首《 One 》

可以說是 synth-pop 感覺非常強烈的作品,不過就如所有創作一樣,會演變會進化的嘛,兩年後推出首張 EP《 What You See 》,當中一曲《 Empty Note 》被樂迷形容「 她的歌聲可以讓時間停頓 」,新的作品她讓她最大武器 —— dreamy 的歌聲找回主導性,讓 synth 式的旋律變成點睛的部分,出來的效果令人眼前更為一亮。

同是收錄在 EP 的一曲《 Roses 》,mv 早一年推出,看著一女舞蹈員的舞步和 Margaux Sauvé 在同一空間的漫步,確是很有 mood。( 小編更喜歡這一首 XD )

EP《 What You See 》的一鳴驚人,令她著力創作,2018 年 Ghostly Kisses 再接再厲推出第二張 EP《 The City Holds My Heart 》,主題曲與《 Touch 》可以說是昇華到另一層次了。

可能是因為來自魁北克( Margaux Sauvé 也有點點法國血統?),不論是她的形象、衣著,還是 mv 的風格都很法國很 French,《 Touch 》的 mv 簡直像是在看著法國新浪潮導演高達的電影一般。

2019 年 Ghostly Kisses 將過去作品加幾首新作合輯成同名專輯,也推出了 vinyl,大家可以在 bandcamp 購買到。

2020 年可以說是對人類的一大考驗,對 Ghostly Kisses 來說則是另一創作階段的開始,新單曲《 Never Let Me Go 》是一首很「仙氣」的歌,是不是代表著未來的專輯也是她創作力的高峰呢?