優雅女神讓時間停穎的鬼魅之吻 - 加拿大女唱作人 Ghostly Kisses

女唱作人向來都多到聽不完，不過要聽到歌曲 dreamy 又 elegant 的，就可遇不可求。最近又遇到一位叫 Ghostly Kisses 的加拿大女唱作人，聽她的歌曲的感覺就有如她用的這個別名一樣 —— 感受著鬼魅之吻。

Ghostly Kisses 是女唱作人 Margaux Sauvé 的創作企劃， Margaux 來自加拿大魁北克（ Québec city ），用「 Ghostly Kisses 」這個名是因為她讀了 William Faulkner 的一首名為《 Une Ballade des Femmes Perdues 》（ 英：A Ballad of the Lost Ladies ）其中一句「 Brush my lips with little ghostly kisses. 」早在 2015 年 Ghostly Kisses 就推出了兩首歌曲，先有《 Never Know 》：

還有一首《 One 》

可以說是 synth-pop 感覺非常強烈的作品，不過就如所有創作一樣，會演變會進化的嘛，兩年後推出首張 EP《 What You See 》，當中一曲《 Empty Note 》被樂迷形容「 她的歌聲可以讓時間停頓 」，新的作品她讓她最大武器 —— dreamy 的歌聲找回主導性，讓 synth 式的旋律變成點睛的部分，出來的效果令人眼前更為一亮。

同是收錄在 EP 的一曲《 Roses 》，mv 早一年推出，看著一女舞蹈員的舞步和 Margaux Sauvé 在同一空間的漫步，確是很有 mood。（ 小編更喜歡這一首 XD ）

EP《 What You See 》的一鳴驚人，令她著力創作，2018 年 Ghostly Kisses 再接再厲推出第二張 EP《 The City Holds My Heart 》，主題曲與《 Touch 》可以說是昇華到另一層次了。

可能是因為來自魁北克（ Margaux Sauvé 也有點點法國血統？），不論是她的形象、衣著，還是 mv 的風格都很法國很 French，《 Touch 》的 mv 簡直像是在看著法國新浪潮導演高達的電影一般。

2019 年 Ghostly Kisses 將過去作品加幾首新作合輯成同名專輯，也推出了 vinyl，大家可以在 bandcamp 購買到。

2020 年可以說是對人類的一大考驗，對 Ghostly Kisses 來說則是另一創作階段的開始，新單曲《 Never Let Me Go 》是一首很「仙氣」的歌，是不是代表著未來的專輯也是她創作力的高峰呢？