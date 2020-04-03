你老闆同 CEO 做到嗎？費城管弦樂團全體減薪 20% 抗疫共渡時艱

新冠肺炎（ COVID-19）全球肆虐，有人撲口罩，有人搶消毒物品，有人搶廁紙，有人繼續去旅行，也有人留在千萬豪宅自我隔離時「覺得悶到發癲」或裝 tiktok app 去自娛吸 followers… 當然也有人身體力行到社區中心幫忙，或捐錢給直接有需要的人，當然，也可以學費城管弦樂團（ Philadelphia Orchestra ）一樣，上至樂團 CEO 下至團員本身，由四月開始減薪 20%- 25% 不等，提早為樂團下年度的團費開支籌旗外，也是共患難的一門法子。

新冠肺炎（ COVID-19）全球肆虐，不同國家都叫國民停止一切聚集的活動留在家中，演唱會音樂會這些活動根本是「諗都唔使諗」，同樣是以門票銷售作為收入來源的費城管弦樂團，成員都發起了減薪行動，為的是可以令樂團維繫下去。

大家看到上面的演出，是費城管弦樂團上兩星期在沒有觀眾的演奏廳中進行的網上串流直播演出，也是美國大部分人進行家居隔離前最後一次表演。樂團成員同時在上周舉行了投票，決定整團演奏成員都會減薪 20%，樂團現任指揮 Yannick Nézet-Séguin 更最少減薪 20%。這個減薪行動會由 4 月到 9 月中。

樂團主席及 CEO Matías Tarnopolsky 也早在網上串流直播後就決定減薪 25%，他指門票一直以來都佔樂團整體收入的 30-40%：「 網上演出得到了 70 萬觀眾收看是件值得高興的事，但沒人入場就是代表我們沒有收入，我們必需想辦法減少開支。」現在到 5 月的演出都取消，5 月後瘟情也未見得會有明顯好轉，樂團已預計到今年 8 月底失去 500 萬美元收入。

費城管弦樂團現時希望減薪及年度的籌款晚會，可以有 1100 萬美元左右的資金讓整個樂團，包括成員向員工，都可以維持生活繼續下去。而目前為止，樂團未有任個一人感染到新冠肺炎。

「我們希望將情況由懸崖一般修工到只是一條較斜的斜路，那樣起碼還可以爬回最頂。我們都想當我們重新走到舞台上時，可以有惜日的發揮。」