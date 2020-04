「un」from home？ Jessy Lanza 住家打碟真正 Chill！

常常聽到大家講去聽下電音 show 飲下酒「 chill 」下,但現在瘟疫漫延時,現在不要說 Chill,酒聚飯聚也不是易事... 那如果都想聽聽 DJ Set 那怎辦?不怕 DJ Jessy Lanza 和 The Lot Radio 聯手辦了一個「住家 DJ Set 」,Jessy 坐在自家的梳化上食著香蕉飲紅酒再做一場 DJ set 的騷大家網上看,真正「 Work from Home 」和 Stay Home Save Lives。

加拿大女 DJ / techno-pop 歌手 Jessy Lanza 於 2013 年打響頭炮推出了首張個人專輯《 Pull My Hair Back 》,自此就在電音、DJ 界中遊走,會在 DJ set / Live Set 看到她的演出。不過最近疫情嘛,甚麼 show 都要取消,但現在科技發達,social distancing 之下一樣可以看到 Jessy 的演出!她和 The Lot Radio 辦了一場「住家 DJ Set 」,何止 chill ,完全是 relax 呀!

Jessy Lanza 在年初發布了新 mv《 Lick in Heaven 》,都是收錄在 2016 年的專輯《 Oh No 》之中,不妨一聽。