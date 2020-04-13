訪談〉兒歌醫生陳以誠 回應「Healthy Metal」名銜 附送抗疫貼士

從2003沙士疫情開始，陳以誠醫生透過兒歌《眾志成城抗肺炎》教導小朋友抗疫，更得到兒歌金曲獎肯定，到2010年再推出《超級流感》仍受到網民關注。同行李家仁醫生「小明」系列打出名堂，陳醫生亦被冠以「Healthy Metal」之名，十年過後他與蓋世寶再推出新作，陳醫生點睇「Healthy Metal」？

陳醫生你點睇「Healthy Metal」這個稱號？

陳以誠醫生：可能是玩食字啦！食字的意思可能我之前作品《眾志成城抗肺炎》、《八千步》都比較喺 hard beat 同比較 heavy 少少的節奏，咁大家都會覺得我唱 heavy metal 這樣的歌啦！

但實際上我又不是一個職業歌星，我是一個醫生，去教大家健康的信息同生活習慣，所以大家對我的印象主要來至我以前的歌，就我之前20首歌裡面，有著16首都是關於健康衛生者心靈健康方面，所以「Healthy」是醫生的心身靈重點，是我好多作品中心。

可能大家覺得我比較有「style」啦, 但「教父」呢，就好言重了。如果講返「healthy metal 嘅教父」的稱號，多謝大家過奬，第一，大家好像好尊重佢夠呢個人生經驗，第二，尊重佢唱歌這方面有自己風格，有包括 heavy metal 的風格，真是一個音樂人，第三，我的歌都是好健康，都是些健康信息，俾好正面的主題大家。

「Healthy」是醫生的心身靈重點，是我好多作品中心。 醫生陳以誠

回歸醫生的身份，有什麼抗疫貼士給大家？

講抗疫的貼士，咁我又覺得真係喎 ！我的歌好多都係關於抗疫嘅貼士呀 ！

譬如好似好耐之前有首歌講《飲食新文化》 就係講要用公匙公筷的，咁現在都是要用公筷喇！之前的《超級流感》，《怎麼可以預防流行性感冒》，裡面有好多關於要有飲食的健康呀！要有定時休息啦！首歌都有講話要有定時做運動，要飲八杯水。入面當然都有講，要打預防針啦！這些有抗疫針嘅，如果有預防針嘅，疫症時都應該要打預防針啦！大家亦都知道我哋而家呢首歌入面都有講到戴口罩啦，同要搵到口罩喎！咁戴口罩都要戴得正確嘅！

正確戴嘅口罩，先至保護到大家咁。同埋就而家世衛組織都改過啦，美國都改過啦！

就宜家唔夠口罩呢，就應該要積極面對，好像捷克，他們就會自己製作口罩，在屋企自己自製口罩。所以，我諗我們都要多些嘅創意，多些自發性，好似我首歌，要自救、要自發、自強，自幫即係自助啦！咁我們先會去積極解決到難題，冇難題係解決唔到，即係解決問題的方法，一定係比問題多！所以，積極態度係好重要。

可嘗試參考捷克製作自家口罩 陳以誠醫生

我們不可以恐慌，最近看到一個研究講香港抗疫咁成功，有七成歸功於大家每一位市民共同做的事！

所以，LuLu 姐姐同埋小弟啦,一齊拍片多位兄弟，都是一心一意，希望鼓勵到大家每一個香港市民都齊心去抗疫呢。

這個抗疫貼士，就是最重要！大家齊心抗疫，先會成功！一個社交距離，大家不習慣，好像好多東西要改，其實只是改了一些會容易傳染病嘅習慣，如要保持距離，不握手，可以踫碰手踭又好、踫腳又好、或者係打躬作揖又好，都可替代握手，唔好攬攬錫錫啦，在公開場合，這樣先可以預防到，所以這些都好重要，大家要有公德心，改變我們不好的習慣，咁就掂！

握手，可以踫碰手踭又好、踫腳又好、或者係打躬作揖又好，都可替代握手。 陳以誠 醫生

還有少少補充，，一、要有公德心，二、不要亂傳假消息，即是 fact check，調查清楚事實, 像英女皇受感染的假消息。現在大家都知道不是真的！好像我首歌講話「我哋大家要打擊砌低嗰啲造假嘅鬼計」。我覺得，我們一齊可以做得到的！這樣我們就會有經濟復甦的信心，大家要有信心，有信心我們一齊可以抗疫成功。