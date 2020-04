《 Cats 》十年來最爛電影？《誠實預告》唱住嚟笑！

對於《 Cats 》一字,除了是養的貓、街上遇過的貓,就是 1981 年作曲家 Andrew Lloyd Webber 改編 1939 年詩集《 Old Possum’s Book of Practical Cats 》成為的舞台劇。30 多年來一直是無數劇迷樂迷的最愛,一首《 Memories 》也總會聽過一兩句。去年舞台劇變成了電影╴卻成為了年度,甚至十年來最差的一部電影,大製作大卡士但卻被過份的 CGI 、糟糕的劇本所累,被一向嬉笑惡搞電影的《誠實預告》( Honest Trailers )二次創作歌曲「唱住嚟笑」!

Andrew Lloyd Webber 的音樂舞台劇著名的多不勝數:《 The Phantom of the Opera 》、《 Evita 》、《 Jesus Christ Superstar 》,當然就是還有《 Cats 》!音樂舞台劇每個人都希望人生中可以看到一次,但最近拍成的電影呢... 就不是人人都想看了(或者想看它有多爛?)《誠實預告》( Honest Trailers )的惡搞取笑,真是令人忍俊不禁!

平常的《 Honest Trailer 》製作團隊都是會嬉笑怒駡不同的電影,也都是請來「 Epic Voice Guy 」之稱的 Jon Bailey 作旁白,但今次是一套音樂舞台劇嘛,要配合一下歌唱元素,所以也就要大唱特唱了!

《 Cats 》電影用了近一億美金的成本,全球的票房計到盡,也不過 7400 萬美元左右,回不到本當然是票房炸彈了。不過若說《 Cats 》是十年來最差電影,大家會同意嗎?還是你也有一個年度最爛電影 list?