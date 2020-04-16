《 Cats 》十年來最爛電影？《誠實預告》唱住嚟笑！

對於《 Cats 》一字，除了是養的貓、街上遇過的貓，就是 1981 年作曲家 Andrew Lloyd Webber 改編 1939 年詩集《 Old Possum’s Book of Practical Cats 》成為的舞台劇。30 多年來一直是無數劇迷樂迷的最愛，一首《 Memories 》也總會聽過一兩句。去年舞台劇變成了電影╴卻成為了年度，甚至十年來最差的一部電影，大製作大卡士但卻被過份的 CGI 、糟糕的劇本所累，被一向嬉笑惡搞電影的《誠實預告》（ Honest Trailers ）二次創作歌曲「唱住嚟笑」！

Andrew Lloyd Webber 的音樂舞台劇著名的多不勝數：《 The Phantom of the Opera 》、《 Evita 》、《 Jesus Christ Superstar 》，當然就是還有《 Cats 》！音樂舞台劇每個人都希望人生中可以看到一次，但最近拍成的電影呢... 就不是人人都想看了（或者想看它有多爛？）《誠實預告》（ Honest Trailers ）的惡搞取笑，真是令人忍俊不禁！

平常的《 Honest Trailer 》製作團隊都是會嬉笑怒駡不同的電影，也都是請來「 Epic Voice Guy 」之稱的 Jon Bailey 作旁白，但今次是一套音樂舞台劇嘛，要配合一下歌唱元素，所以也就要大唱特唱了！

《 Cats 》電影用了近一億美金的成本，全球的票房計到盡，也不過 7400 萬美元左右，回不到本當然是票房炸彈了。不過若說《 Cats 》是十年來最差電影，大家會同意嗎？還是你也有一個年度最爛電影 list？