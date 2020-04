《 Bohemian Rhapsody 》編劇正籌備 Whitney Houston 自傳電影

沒錯,已故歌姬 Whitney Houston 是很主流的歌手,但不容否認她的歌聲、她的 R&B 歌曲確是一代傳奇。即使你未必記得歌是哪個年份,但總會聽過那些歌。現在據報道指將會有正式的、有關這美國黑人歌姬的專屬自傳式電影在籌備中,就一起來重溫一下,Whitney Houston 唱過的經典歌曲。

1963 年出生的 Whitney Houston 本是在教堂的合唱團中唱歌,在 19 歲簽下了 Arista Records 的歌手合約。處女同名專輯和第二張專輯《 Whitney 》,創下了連續七張在 Billboard Hot 100 位處第一位的單曲作品,其中有《 Saving All My Love for You 》及《 Where Do Broken Hearts Go 》,這一個紀錄至今無人能破。

不過,說到 Whitney Houston 最最最經典的歌曲,一定是她走進大銀幕、和奇雲高士拿合演的 1992 年電影《 護花傾情 》( The Bodyguard ),當中她唱的一曲《 I Will Always Love You 》唱得街知巷聞,這單曲更是歷史中唯一一個女歌手的單曲可以去到「4 白金」的銷量,也是在 Billboard Hot 100 可以有 14 星期高據榜首的紀錄。

其實,這首《 I Will Always Love You 》是翻唱 1973 年由 Dolly Parton 唱的 country 版本,但 Whitney Houston 的演繹確是「有今生冇來世」的感覺。Whitney Houston 生涯的七張專輯也是全球注目的。Whitney 也唱而優則演,除了《 The Bodyguard 》外,還演出過三套電影《 Waiting to Exhale 》、《 The Preacher’s Wife 》和《 Cinderella 》。

同時也有不少訴說了 Whitney Houston 生涯的紀錄片,其中較令人深印象的有 2018 年的《 Whitney 》;與她在《 Waiting to Exhale 》同場演出的女演員 Angela Bassett 於 2015 年已執導了一套自傳電影,講述 Whitney Houston 與她丈夫 Bobby Brown 的經歷,但被不少人批評,Whitney 的媽媽 Cissy 更指「外人根本不知他們兩人的關係。」

日前就有指,Arista Records 的 CCO,Clive Davis 和 Whitney Houston 產業( Whitney Houston Estate )正籌備一套「正式」的自傳式電影,暫名為《 I Wanna Dance with Somebody 》,與 1987 年的單曲同名。Clive Davis 看到了講述樂隊 Queen 主音 Freddie Mercury 的電影《 Bohemian Rhapsody 》得到成功,就向編劇及監製 Anthony McCarten 商討合作可能,更會找來 2018 年電影《 The Weekend 》的女導演 Stella Meghie 主理。Clive Davis 說:「 我與 Whitney 的個人或專業的經歷,由她是小女生到她不及時的死亡,當中的所有故事我都知道而一直未有說出來。」又指 Whitney 的歌聲驚艷了全世界,心魔卻一直影響著她自己。不過以現時全球疫情,這部電影可能也要用上三數年才完成到了。