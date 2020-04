黑馬王子 Prince 再下一城：迷幻世界一日環遊

承接取得橫掃樂壇空前成就的《 Purple Rain 》, Prince and The Revolution 才相隔10個月後便旋即發表再下一城的《 Around The World in a Day 》專輯。不是前作的延續,而是見到 Prince 投向破格實驗性的創作方針,締造他的迷幻( psychedelic )專輯。無論是所建構出的迷幻音樂旅程,到其 gatefold 唱片封面所呈現的夢幻班爛色彩感,皆被拿來與 The Beatles 的1967年宇宙級迷幻經典專輯《 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 》作相提並論。九首曲目皆各有不同的風格,所構成是一張高度多元折衷性、甚至起承轉合得反差極大的野心之作。

當一個著名音樂單位帶來過取得空前成就的曠世傑作之後,外界總會對其乘勝追擊的專輯為之翹首以盼。有「黑馬王子」之稱的已故美國傳奇性音樂奇才 Prince (1958 - 2016),當年他繼《 Purple Rain 》之後,便旋即發表再下一城的《 Around The World in a Day 》專輯。縱使這專輯之面已是35年前的事,但迄今我仍忘不了那時 Prince 是如何鋒芒畢露地彰顯出其強大創作力的霸氣狀態。

Prince在《 Around The World in a Day 》時「夢幻王子」造型,他剪短了頭髮、穿上「藍天白雲」西裝,比以往來得時尚而整潔。(互聯網圖片)

回到1984年6月, Prince 出版了他的第六張官方專輯的《 Purple Rain 》,這是他首次以聯同其伴奏樂隊之名義 Prince and The Revolution發行的唱片,同時也是其半自傳式電影《 Purple Rain 紫雨紅唇》的電影原聲專輯。結果專輯讓這位「明尼阿波利斯之聲」( Minneapolis sound )唱作人兼多元樂手翻天覆地的橫掃樂壇。最為人津津樂道,是《 Purple Rain 》創下持續雄霸 Billboard 200 專輯排行榜冠軍位置24個星期之紀錄,佔據榜首橫跨1984、85年,直至1985年1月中。正當《 Purple Rain 》的熱潮尚未減退、仍是炙手可熱的時候,他就再次以 Prince and The Revolution 名義在1985年4月22日發表後繼專輯《 Around The World in a Day 》。而兩張專輯只有相隔了10個月而已。

當《 Around The World in a Day 》面世時,《 Purple Rain 》的世界性巡演才剛完結了兩星期而已。 Prince 沒有去作養尊處優好好享受前作帶來的「收成期」,而是急不及待地向樂迷展示他的新作。

如今是《 Around The World in a Day 》的面世35週年,回顧這張專輯的重點,是當時 Prince 已經開始不遵守唱片工業的遊戲規則。比如專輯其實已在《 Purple Rain 》出版的前後於沒有知會唱片公司及樂隊成員下,而私自展開錄音session;而在《 Around The World in a Day 》面世前並沒有推出過任何先行單曲,好讓這張專輯披上相當的神秘感而來,到專輯發行了一個月後才把《 Raspberry Beret 》出版成單曲;在《 Around The World in a Day 》的唱片封套上並沒有任何 Prince 的真人肖像, 他的「夢幻王子」新造型也要在《 Raspberry Beret 》的 mv 裡才曝光。而《 Around The World in a Day 》也要在6月份才攀上Billboard 200 專輯排行榜冠軍、穩佔了三個星期。

更重要的,是《 Around The World in a Day 》並非《 Purple Rain 》的延續,而是見到 Prince 投向實驗性的創作方針,締造他的迷幻( psychedelic )專輯。無論是所建構出的迷幻音樂旅程,到由 Doug Henders 作畫繪畫的 gatefold 唱片封面所呈現的夢幻班爛色彩感,皆被拿來與 The Beatles 的1967年宇宙級迷幻經典專輯《 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 》作相提並論。即使 Prince 早已否認是來自 The Beatles 的影響,但卻不介意專輯被喚作「迷幻」——《 Around The World in a Day 》也是80年代的所謂「新迷幻」( neo-psychedelic )現象啓動之指標。他並非要復刻60年代的迷幻搖滾樂,而是要創造出嶄新的迷幻音樂出來。

《 Around The World in a Day 》裡的九首曲目皆各有不同的風格,所以在封套內每首歌曲名字也各用上不同款字體 fonts 來表現這點,封面上的插畫也代表著每首歌的主題。所構成,是一張高度多元折衷性、甚至起承轉合得反差極大的專輯。

專輯以主題曲《 Around The World in a Day 》來展開這段環遊世界迷幻旅程,勾勒出奇幻神秘的中東異國風情與亞拉伯節奏,叫人「 Open your heart / Open your mind 」來進入猶如《一千零一夜》般的古波斯天方夜談世界。

主打單曲《 Raspberry Beret 》是一首好比《朱古力獎門人》之糖果世界那樣色彩斑斕繽紛的愉快銷魂 psychedelic-pop 歌曲,柔揚夢幻的弦樂既有 Baroque-pop 的華麗亦有印度音樂之神髓,手指銅鈸 zill (對釵)的運用亦為歌曲添上中東音樂韻味。歌曲的 mv 正呈現到 Prince 的新迷幻美學。

中板迷幻搖滾歌曲《 Paisley Park 》,所說是 Prince的愛與和平夢幻國度。大家都知道Paisley Park 是 Prince 的自家唱片廠牌兼大型錄音室名字,在《 Around The World in a Day 》裡的九首歌曲中佔了五首標明是在 Paisley Park 灌錄,然而位於明尼蘇達州市郊的 Paisley Park Studios 卻要到1987年才啟用——實情是,當時所指的 Paisley Park 仍是由 Prince 的綵排空間 The Flying Cloud Drive Warehouse 所改建出的錄音室,算是 Paisley Park Studios 的雛形。

單曲作品還有搶耳而爽朗《 Pop Life 》,在跳脫的 funk-pop曲風下有著天旋地轉的迷幻聲效,甚至在末段又迷幻地突然切入喧鬧嘈雜的噪音。

由人手捲動 open reel 錄音帶做出 cue 歌效果作引子的《 America 》,是多麼明快緊湊的 funk rock 曲目而又有著如國歌般蕩氣迴腸的結他主奏與 chorus ,內容是對80年代/朗奴列根時代的大美國作諷刺。

《 Around The World in a Day 》來得比以往 Prince 的專輯為破格,因為當中有幾首風格甚不尋常的歌曲。由 Prince 一人灌錄出來的六分多鐘長篇曲目《 Condition of the Heart 》,那由長長的意境朦朧、如詩如畫的氛圍化空靈前奏帶出,兩分鐘後才蛻變成萬般縈繞心頭的鋼琴 ballad ,把 Prince 無懈可擊的孤高動人假音主唱表露無遺。

另一由 Prince 一人灌錄出來的曲目是《 Tamborine 》,整首歌曲簡約得只有以低音結他及鼓擊/敲擊的rhythm section伴奏。

在大談人生哲理的 gospel / power ballad 歌曲《 The Ladder 》之後,便是長達八分多鐘的專輯結幕曲目《 Temptation 》,邪惡的電結他前奏馬上像火舌燃燒般捲過來,重型迷幻搖滾遇上爵士色士風,儼如面對魔鬼誘惑, Prince 妖氣沖天的主唱完全演繹到著魔狀態,尾段變成戲劇化的耐人尋味場景。

Depeche Mode 的1990年歷史性專輯《 Violator 》

Radiohead 最動人的縈繞心頭專輯《 The Bends 》