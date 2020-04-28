影像專訪>Radiohead結他手EOB：人類和權力終會滅亡 但地球仍生存

Radiohead結他手Edward John O'Brien (EOB)最近推出首張個人專輯《EARTH》，在樂隊中在支援的結他手及和唱多年，他終於對自己的創作拾回自信。

《EARTH》專輯的歌曲風格，充滿愛和暖意，更出現在Radiohead稀有的folk song。EOB 對於地球的愛，伸延到每一個角落，他接受扭耳仔20分鐘的視像訪問，談到自己中肺炎、香港、大自然，以及《Creep》的傳言。

這個星球很久沒有出現咁嚴重的疫情，對上可能是1920年西班牙流感 EOB

先重溫關於EOB專輯的詳盡介紹：

Radiohead 結他手 Ed O'Brien 個人化身 EOB 結集精英樂手地球村

新專輯《EARTH》多個作品提到大自然與人類的連繫，EOB 談到人類對大自然的影響是自工業革命以來，就沒有好好對待「她」，地球懂得自我調節，製造病毒和炎難，最後她都會安然無恙，但人類可能逃不過「調整」而滅絕。

EOB現居於英國的威爾士，雖然進行隔離之中，但他仍讚美這裡人傑地靈，非常適合創作。(圖片來源：EOB fb)

我們身處在黑暗時代 我想做的是燃起一點光明 EOB

Radiohead的創作，向來都是反思社會和人類內在精神的啟蒙，身為樂隊其中一員的EOB，他對世界作出的回應，相對溫暖及充滿愛意。自少喜愛Bob Dylan的音樂，相信正義一定會到來，身在遠方的他，亦一直關心香港的事情，雖然現實情況很糟，但他看見只要我們團結，就會得見到曙光。

現在小朋友認識Billie Eilish，未必知道 Radiohead，但一定聽過《Creep》！

50歲可愛大叔EOB教彈《Creep》被嘲根本不懂 Radiohead

早前網上流傳EOB教彈《Creep》的影片，有網民取笑他基本不懂樂隊多憎恨這首歌，專訪中他親自回應這件趣事！這個慈善企劃的目標，是希望透過音樂連繫以色列及巴勒斯坦的音樂人，讓小朋友接觸到音樂，化解衝突。EOB擔心大家不懂Radiohead，所以揀選最為人熟悉的神曲《Creep》來拍教學片。他亦表示如果有機會來港演出，也一定會玩《Creep》。

Led Zeppelin主音在我附近有間屋，威爾斯這個地方孕育了很多名曲，亦啟發我創作folk風格的音樂。 EOB

《EARTH》中出現稀見的folk風格，EOB說是受威爾斯環境的啟發。

專訪中EOB談及與神級音樂人 David Okumu 、Omar Hakim、Nathan East 的合作，同時解拆靈感來源，詳盡訪問請到文章頂部收看20分鐘視像專訪。