外地港人眾籌發行《香港抗爭音樂誌》 重構抗爭歌與運動的時間線

自肺炎疫情以來，香港的社會運動開始放緩。在過往一年的反修例風波，音樂人都以作品發聲，最近一班媒體工作者及設計師，希望整理這些作品的時序，透過訪問及插畫集結成ZINE，紀錄這個時代。《香港抗爭音樂誌》現正進行眾籌當中，發起人覺得這個時機出書適合嗎？

《香港抗爭音樂誌》的發行計劃，是將2019年6月到2020年期間的抗爭歌收錄在三期ZINE之中。(圖片來源：kickstarter)

由「3C音樂」網站的主理人發起的計劃，希望用三期的音樂ZINE去重構這個民主運動的時間線，由第一期收錄六月至七月的作品及事件；第二期收錄八月到九月的作品及事件；第三期會收錄十月到2020年的作品及事件。

ZINE包括歌曲完整的歌詞，以及音樂人對運動的感想。(圖片來源：kickstarter)

《香港抗爭音樂誌》當中亦包括抗爭歌的原作者的訪問，以及用插畫及去表述事件，第一期已接近完成的階段，當中的受訪者包括黃耀明、粉紅A、Luna is a Bep、四方果、徐嘉浩、J Fung、野佬、黃衍仁、鍾一諾。

《香港抗爭音樂誌》的眾籌計劃尚如一半才達標。(圖片來源：kickstarter)

雖然第一期已準備投入生產，但整個發行計劃仍在 kickstarter 眾籌中，能否成為實體仍是未知之數。扭耳仔亦找來計劃發起人Damon講解整件事的理念：

因為我已經身處在(挪威)奧斯陸，超過十年時間，對於香港我有種內疚！ 《香港抗爭音樂誌》發起人 Damon

整個《香港抗爭音樂誌》出版企劃是如何發生？

Damon：因為我已經身處在(挪威)奧斯陸，超過十年時間，對於香港我有種內疚，不能切身處地去幫到大家，我作為交化人，寫字人，可以做到什麼？就開始構思這個計劃。

我還有運行3C音樂的專頁，我在3c發帖去召募志同道合的人士，大約有10個人回應，可以一起義務去幫手成就這件事，當中「glass onion 音樂筆記」及「Music and Story」其他香港音樂專頁都是在召募帖結識的。

作品與運動的時間線，是《香港抗爭音樂誌》最想完整呈現的事情。(圖片來源：kickstarter)

這一年來的抗爭歌咁多，你們如何揀選？

Damon：沒有特別揀選歌曲，無論主流及獨立都無差別收進書內，重構整個時間線，所有歌都像歷史文獻，從不同角度去睇這件事。不只是新歌，還有一些舊作，都被重新引用在這場運動上，我會都有在書中提及。

運動還在進行中，你們覺得這個時候做一個回顧，或者商品化抗爭紀錄，如何做怎樣做才適合？

Damon：這個時刻是一個好好的時刻，整段時期都被疫情拖延，運動開始退色，這是在文化和推廣上時需要做的事，我們能稱這本書為文宣嗎？我們想向世界表達，其實整場運動還在進行當中。

商品化這方面是可圈可點，一來整件事是非昂利，二來我們想透過商品去進入市場，市場才是主流聚集的地方，在實體及網上介面去表達音樂：在歷史層面的意義和作用，引起討論和注意。

們想透過商品去進入市場，市場才是主流聚集的地方 《香港抗爭音樂誌》發起人 Damon

Damon：商品化如何做？一定要非昂利，正如大家所講的人血饅頭，這些批評未必合理，但當然有時候真的會出現 (人血饅頭)。前提一定要非昂利，甚至我們要貼錢出來，你問我別人如何去做，我沒有一個準則。

就算人血饅頭，我都不會去批評，就算是黃色經濟圈，你都是賣一個概念，正如我們日常生活在資本主義的社會，任何消費品如時裝，你都是消白費貨們的概念。在自由經濟的資本社會，生產者和消費者，只要志同道合，贊同對方的經營理念，就可以運行。